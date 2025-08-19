मुंबई

Eknath Shinde: मुंबईत मुसळधार पावसाचा आढावा, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची आपत्कालीन कक्षास भेट

Mumbai Rain Update: मुंबईत मागील २४ तासांत मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिकेच्या आपत्कालीन कक्षास भेट दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत मागील २४ तासांत ३५० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मुंबईचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिकेच्या आपत्कालीन कक्षास भेट दिली.

