Eknath Shinde: मुंबईत मुसळधार पावसाचा आढावा, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची आपत्कालीन कक्षास भेट

मुंबई : मुंबईत मागील २४ तासांत ३५० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मुंबईचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिकेच्या आपत्कालीन कक्षास भेट दिली..यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मिठी नदी परिसर, कुर्ला क्रांतीनगर आणि विक्रोळी पार्कसाईट येथील दरडप्रवण भागांची पाहणी केली. मिठी नदीची पाणीपातळी ३.९ मीटरपर्यंत वाढल्याने कुर्ल्यातील क्रांतीनगरमधील ३५० रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी जेवण व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात .शहरात ६ मुख्य, १० मिनी आणि ५२५ पंप कार्यान्वित करण्यात आले असून, पाणी उपसण्यासाठी आणखी पंप वाढवण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. घाटकोपर, मुंब्रा आणि विक्रोळी पार्कसाईट येथे जिओ नेटिंगचे काम पूर्ण झाले असून, दरडप्रवण भागातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाढवण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. रेल्वे सेवा ठप्प झाल्याने बेस्टकडून प्रवाशांसाठी अतिरिक्त बसेस सोडण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.यापूर्वी शिंदे यांनी मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षास भेट देऊन राज्यभरातील पावसाचा आढावा घेतला..Mumbai Rain Update: डोंबिवली रस्ते पाण्याखाली, खासदारांच्या घरातही पाणी शिरलं, पाहा परिस्थिती.पावसाची नोंदसोमवारी सकाळी ८:०० ते मंगळवारी सकाळी ८:०० वाजेपर्यंत, मुंबईत अनेक भागात अत्यंत मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामध्ये पश्चिम उपनगरांमध्ये सर्वाधिक पाऊस पडला. पश्चिम उपनगरांमध्ये, चिंचोली अग्निशमन केंद्रात सर्वाधिक ३६१ मिमी पाऊस पडला, त्यानंतर कांदिवली अग्निशमन केंद्रात ३३७ मिमी आणि दिंडोशी कॉलनी महानगरपालिका शाळेत ३०५ मिमी पाऊस पडला. मागाठाणे बस डेपो येथे ३०४ मिमी आणि वर्सोवा पंपिंग स्टेशनवर २४० मिमी पावसाचा समावेश आहे..दादर येथील एसडब्ल्यूडी वर्कशॉपमध्ये ३०० मिमीसह अव्वल क्रमांकावर आहे. तर वडाळा येथील बी. नाडकर्णी महानगरपालिका शाळेत २८२ मिमी पाऊस पडला. इतर प्रमुख ठिकाणी फोर्सबेरी रोड जलाशय (२६५ मिमी), प्रतीक्षा नगर महानगरपालिका शाळा, सायन (२५२ मिमी) आणि सावित्रीबाई फुले महानगरपालिका शाळा, वरळी (२५० मिमी) यांचा समावेश आहे..