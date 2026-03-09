LPG Cylinder: महत्वाची बातमी! मुंबईत एलपीजी गॅसचा तुटवडा; हॉटेल-रेस्टॉरंट्स अडचणीत, गॅस रिफिलसाठी वाढली प्रतीक्षा

मुंबई : अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचा परिणाम म्हणून शहरात एलपीजी स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने विलंब झाला आहे. रिफिल बुक केल्यानंतर वाट पाहण्याचा कालावधी दोन ते आठ दिवसांचा आहे.हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्यात आला आहे, असे डीलर्सचे म्हणणे आहे. भोजनालये संकटात येऊ शकतात. .सोमवारी सकाळपासूनच बुकिंग वाढल्याने खरेदीमध्ये घबराट पसरली होती. ज्या कुटुंबांकडे दोन सिलिंडर आहेत त्यांनी रिफिल बुकिंग करण्यासाठी डीलर आउटलेटवर धाव घेतली. "शिवाय, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका नवीन अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की घरगुती ग्राहकांना एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर २५ दिवसांनीच नवीन रिफिल बुक करता येईल," असे एका उपनगरीय डीलरने सांगितले..Mumbai: मुंबईकरांची इच्छा महापौर पूर्ण करणार, राणीच्या बागेत २ सिंह आणणार, पण कधी? महत्त्वाची माहिती समोर."गेल्या आठवड्यासारखे नाही जेव्हा तुम्ही एक-दोन दिवसांत पुढचा सिलिंडर बुक करू शकत होता. किमान घरगुती १४.२ किलोचा सिलिंडर अजूनही उपलब्ध आहे. रविवारपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला आहे. यामुळे हे मोठे सिलिंडर खरेदी करणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर संकट येईल," असे ते म्हणाले..एलपीजी डीलर्स म्हणतात की, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना काळ्या बाजारातून घरगुती सिलिंडर खरेदी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. हे बेकायदेशीर आणि धोकादायक देखील आहे," असे ते म्हणाले. जर गरज पडली तर सरकारने हॉटेल्सकडून जास्त किंमत आकारावी, परंतु व्यावसायिक सिलिंडर पुरवत राहावे असे मी सुचवतो..Ration Card: केंद्र-राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! रेशनकार्डचे 'हे' ५ नियम बदलले; यादीतून नाव काढले जाणार? जाणून घ्या नवे निकष....तरीही रविवारी व्यावसायिक आणि घरगुती सिलिंडरच्या किमती अनुक्रमे ११५ आणि ६० रुपयांनी वाढवण्यात आल्या. अंधेरीमध्ये, चिंताग्रस्त ग्राहक सोमवारी एलपीजी डीलर आउटलेटवर बुकिंग करण्यासाठी पोहोचले. काही कुटुंबे स्टॉक संपण्यापूर्वी स्वतः सिलिंडर घरी घेऊन जाण्याचा विचार करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.