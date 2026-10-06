Mumbai: तीन दिवसांपासून दार बंद, घर उघडतात ४० वर्षीय महिलेचा कुजलेला मृतदेह आढळला; मालवणीतील संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

मुंबई : मुंबईतील मालवणीतील एका खळबळ उडवणारा प्रकार घडला आहे. एका बंद घरात महिलेचा मृतदेह आढळल्याची घटना समोर आली आहे. तीन दिवसांपासून मृतदेह बंद दाराआड असून परिसरात दुर्गंधी पसरल्यानंतर कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला आहे. या धक्कादायक मृत्यूमुळे रहिवाशांसह परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मालवणी परिसरात एका बंद घरात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला आहे. मागील काही दिवसांपासून या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली होती..Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! मेट्रो डब्यांची संख्या वाढणार, घाटकोपर-वर्सोवादरम्यान सहा डब्यांची ट्रेन धावणार.या घटनेची माहिती रहिवाशांनी पोलिसांना देताच पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी येथील एक बंद घर उघडतात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतला मृतदेह आढळून आला. तीन दिवसांपासून हा मृतदेह बंद दाराआड असल्याची माहिती आहे..Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईतून आता जळगाव- सिंधुदुर्ग-गोवा अन् अगात्तीला थेट विमानसेवा; नव्या मार्गांमुळे प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढला.पोलिसांनी केलेल्या तपासात, मयत महिलेचं अंदाजे वय ४० असल्याचे सांगितलं जात आहे. संबंधित महिला मालवणी प्लॉट क्रमांक ३ येथे भाडेकरू म्हणून राहत होती. तसेच मुंबईत तिचे कोणतेही नातेवाईक नसल्याची माहिती आहे. सध्या या प्रकरणात ADR दाखल करण्यात आलं असून ही घटना हत्या, आत्महत्या की नैसर्गिक मृत्यू याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.