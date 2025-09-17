Mumbai News: टोलनाका स्थलांतराचा वाद! कोंडी वाढण्याची भीती; मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट

भाईंदर : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील मुंबईचे प्रवेशद्वारावर असलेला दहिसर चेकनाका कोंडीच्या कारणावरून स्थलांतर करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले असून, दिवाळीच्या आधी तो स्थलांतर होईल, अशी घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच केली आहे, मात्र या स्थलांतराला घोडबंदर गावातील रहिवाशांनी विरोध केला आहे. या स्थलांतराने कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार असल्याचा मुद्दा स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात नागरिकांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत..दहिसर टोलनाक्यावर प्रचंड कोंडी होते. सकाळी आणि सायंकाळी हा नाका ओलांडण्यासाठी अर्धा ते पाऊण तास लागतो. टोलनाका बंद करावा अथवा तो स्थलांतर करावा, अशी सातत्याने मागणी केली जात होती. परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी ही समस्या उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कानावर घातल्यानंतर गेल्या आठवड्यात संबंधितांची बैठक पार पडली..Mumbai News: मुंबई-कोकण ‘रो-रो’ सेवेला दसऱ्याचा मुहूर्त! सागरी महामंडळाने कसली कंबर.या बैठकीत टोलनाका दोन किमी लांब असलेल्या वरसावे खाडी पुलाजवळ स्थलांतर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर दिवाळीपर्यंत टोलनाका स्थलांतरित होईल, असे सरनाईक यांनी घोषित केले, परंतु या स्थलांतराला स्थानिकांचा विरोध आहे..नव्या प्रस्तावित जागेच्या आधी एक रस्ता घोडबंदर गावातून जात असून, तो अरुंद आहे. टोलनाक्यावर कोंडी झाली किंवा टोल वाचविण्यासाठी अवजड वाहने गावातील रस्त्याचा वापर करून शकतात. त्याचा ग्रामस्थांना मनस्ताप होणार आहे, अशी माहिती माजी उपमहापौर चंद्रकांत वैती यांनी दिली..विरोधाची प्रमुख कारणेज्या ठिकाणी टोलनाका स्थलांतर होणार आहे, त्या जागी रस्त्याला चढ आहे. अशावेळी अवजड वाहने या चढावर टोल भरण्यासाठी थांबली, तर मोठी समस्या होईल. तसेच सध्या दहिसर टोलनाक्यावर जेवढी जागा उपलब्ध आहे, तेवढी जागा नव्या जागी उपलब्ध नाही. परिणामी या ठिकाणी टोल भरण्यासाठी कोंडी होऊन वाहने घोडबंदर गावात शिरतील, अशी घोडबंदरच्या रहिवाशांना भीती आहे..Navi Mumbai News: तळोजा वसाहतीत पाणीटंचाई! अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे रहिवाशांची गैरसोय.विनाकारण टोल भरण्याची नामुष्कीदुसरीकडे मुंबईच्या वेशीवर बसविण्यात आलेला टोलनाका मुंबईत बांधलेल्या पुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी आहे. असे असताना टोलनाका स्थलांतर केला, तर जी व्यावसायिक वाहने मिरा-भाईंदरमधून ठाण्याला अथवा वसईच्या दिशेने जाणार असतील, त्यांना मुंबईतल्या पुलांचा वापर न करताही टोल भरावा लागणार आहे, जे अन्यायकारक आहे, असा मुद्दा वैती यांनी उपस्थित केला आहे..टोलनाक्यालगतच मुंबई पालिकेच्या जकात नाक्याची जागा मोकळी आहे. टोलनाका त्या ठिकाणी स्थलांतर करावा, तसेच या टोलनाक्याकडे जाण्यासाठी अवजड वाहनांसाठी दोन स्वतंत्र मार्गिका राखीव ठेवाव्यात. रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत. या सोप्या उपायांमुळे कोंडी, तसेच टोलनाका स्थलांतराचा प्रश्न निकाली लागेल. - मुझफ्फर हुसेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.