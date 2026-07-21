मुंबई

NEET Protest: ‘मार खाऊ... पण शिक्षणासाठी लढा देऊ! ’दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यात पडसाद; विद्यार्थ्यांची विविध ठिकाणी निदर्शने

Youth protest over education policies in India: नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा उग्र संताप; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मुंबईसह राज्यभर मोर्चे, ठिय्या व अटकसत्र
From Delhi to Maharashtra: Youth Take to Streets Demanding Accountability in Education System

From Delhi to Maharashtra: Youth Take to Streets Demanding Accountability in Education System

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अन् सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण अन् दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी आज विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी मोर्चा, जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

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