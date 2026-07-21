NEET Protest: ‘मार खाऊ... पण शिक्षणासाठी लढा देऊ! ’दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यात पडसाद; विद्यार्थ्यांची विविध ठिकाणी निदर्शने

मुंबई : ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अन् सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण अन् दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी आज विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी मोर्चा, जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मुंबईत चैत्यभूमी परिसरात विद्यार्थ्यांचा मोठा जमाव जमला होता. या आंदोलनाला परवानगी नसल्याचे सांगत पोलिसांनी जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. ‘पोलिसांनी आम्हाला अटक करू देत. आम्ही मार खाऊ, पण शिक्षणासाठी लढा देत राहू,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिली. .यावेळी सुमारे तीनशेहून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. विद्यार्थिनी, महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. मुंबईत कॉक्रोच जनता पक्षातर्फे दादरच्या चैत्यभूमी परिसरात आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. माहीम पोलिस स्थानकाबाहेरही शिवसेनेने (यूबीटी) कॉक्रोच जनता पक्षाच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले..मराठवाड्यात आंदोलनेछत्रपती संभाजीनगर : शहरातील क्रांती चौकात शेकडो विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. घोषणा, पथनाट्ये, गाणी, रॅप या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी आपला रोष व्यक्त केला. नांदेडमधील विविध संघटना, सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे बैठा सत्याग्रह करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. बीडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन झाले. लातूर, जालना, परभणी, धाराशिव जिल्ह्यांतही ठिकठिकाणी अशी आंदोलने झाली..नाशिकमध्ये मोर्चा अन् ठिय्यानाशिक : येथे युवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सामाजिक व पुरोगामी संघटनांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन पुकारण्यात आले होते..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.साताऱ्यात निदर्शनेसातारा : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती व पुरोगामी पक्ष संघटनांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. केंद्र सरकारने योग्य तोडगा काढावा अन्यथा गावपातळीवर जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा ही समितीने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.