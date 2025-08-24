मुंबई

Mumbai News: शाडूच्या मूर्तींना मागणी! पर्यावरणपूरक गणेशोत्‍सव साजरा करण्याकडे कल

Ganesh Idol: पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे यंदा गणेशभक्तांचा कल वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्ती खरेदी करण्याकडे भाविकांचा कल असल्‍याचे मूर्तिकारांनी सांगितले.
Eco-friendly Ganesh idols
Eco-friendly Ganesh idolsESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Mumbai
eco-friendly Ganesh idols
Eco-friendly idols

