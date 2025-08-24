मुंबई : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे यंदा गणेशभक्तांचा कल वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्ती खरेदी करण्याकडे भाविकांचा कल असल्याचे मूर्तिकारांनी सांगितले..घरगुती बाप्पांसाठी शाडू मातीच्या मूर्तींची मागणी असते. शाडू मातीपासून तयार होणारे बाप्पा हाताळायला नाजूक असतात. शाडू मातीची उपलब्धता कमी असली तरीही यंदा मागणी वाढल्याचे चित्र आहे. परळ येथील सुहासिनी आर्टचे अविनाश भानू घाडीगावकर हे मूर्तिकार गेली ५० वर्षे शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करीत आहेत..Mumbai News: गणेशोत्सवाची तयारी सुरू! सिंदूरसह गडकिल्ल्यांंच्या संकल्पनांवर भर.शाडू मातीत कागदी लगदा वापरून मूर्ती तयार केल्या जातात. त्यामुळे पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवण्यास मदत होते. पर्यावरणपूरक बाप्पांना ५० टक्के मागणी वाढली असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. पालिकेने विसर्जनासाठी छोटे कृत्रिम तलाव बनवल्याने घरगुती बाप्पा आता शाडू मातीचे आणणेच भाविक पसंत करतात. बऱ्याच ठिकाणी विक्रेते फक्त मंडप उभारून बाहेरून गणेशमूर्ती आणून विक्री करीत असल्याने अनेक वर्षांपासून इथेच मूर्ती बनवणाऱ्या कारागिरांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे..प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती पालिकेने बंद करायला सांगितल्याने मातीची किंमत दुप्पट झाली. चार हजार रुपयांची मूर्ती आठ हजारांना मिळत आहे. शाडूच्या मूर्ती सांभाळाव्या लागतात. पीओपीच्या मूर्ती हाताळायला सोप्या असतात.- अविनाश भानू घाडीगावकर, मूर्तिकार, सुहासिनी आर्ट,परळ.फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.पेणमधून आठ किलोमीटर आतमध्ये दिव गावात आम्ही मूर्ती घडवतो. सर्व शाडू मातीच्या मूर्ती तयार केल्या जातात. पण अजूनही पीओपीच्या मूर्ती बाजारात आहेत. यामुळे आमचा हवा तसा व्यवसाय झालेला नाही. यंदा खूप कमी प्रतिसाद मिळाला आहे.- कल्पेश शशिकांत पाटील, लालबाग, चित्रालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.