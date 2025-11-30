मुंबई

Eknath Shinde: ठाण्यातील 'या' शहराला 'टेम्पल सिटी' बनवणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन, काय म्हणाले?

Eknath Shinde On Ambernath Temple City: एकनाथ शिंदे यांनी अंबरनाथमध्ये केलेल्या विकासकामांचे कौतुक केले. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांचा पक्ष जिंकल्यास शहरात मेट्रो कनेक्टिव्हिटी देण्याचे आश्वासन दिले.
​अंबरनाथ शहराला 'टेम्पल सिटी' म्हणून विकसित करण्याचे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. शहरात असलेल्या प्रसिद्ध शिवमंदिराचा विकास काशी विश्वधाम कॉरिडॉरच्या धर्तीवर करण्यात येत असून, यामुळे अंबरनाथ धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून नावारूपास येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

