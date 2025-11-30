Eknath Shinde: ठाण्यातील 'या' शहराला 'टेम्पल सिटी' बनवणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन, काय म्हणाले?

अंबरनाथ शहराला 'टेम्पल सिटी' म्हणून विकसित करण्याचे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. शहरात असलेल्या प्रसिद्ध शिवमंदिराचा विकास काशी विश्वधाम कॉरिडॉरच्या धर्तीवर करण्यात येत असून, यामुळे अंबरनाथ धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून नावारूपास येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी रात्री अंबरनाथ पश्चिम येथील गावदेवी मंदिराजवळ पक्षाची सभा आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शिवसेना आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी 'शिवमंदिर फेस्टिवल'च्या माध्यमातून शिवमंदिराला एक नवी ओळख मिळवून दिली आहे. .Vasai Virar News : चार पवित्र रविवारींची शुभ सुरुवात; वसईत पहिल्या मेणबत्तीने नाताळाचा संदेश झळकला!.या मंदिराच्या विकासासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, याची ग्वाही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' कधीही बंद होणार नाही, मात्र विरोधक या योजनेबाबत जाणूनबुजून अफवा पसरवत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना येत्या तीन तारखेला आपलाच विजय होणार असल्याने विजयाच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन केले. .शिवसेनेच्या कार्यकाळात या ठिकाणी राबवलेल्या विविध विकासकामांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, शूटिंग रेंज, मेडिकल कॉलेज, क्रीडा संकुल, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, यूपीएससी सेंटर, एक लाखांहून अधिक पुस्तके असलेले सार्वजनिक वाचनालय अशा अनेक योजना आम्ही आणल्या आहेत. यापुढे मल्टी-पार्किंग, मेट्रो आणि सॅटिससारखे प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहेत..Thane News: ठाण्यात मतदारांची पळवापळवी! भूभाग एका प्रभागात, मतदार दुसऱ्याच प्रभागात; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आरोप.मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' कधीही बंद होणार नाही. विरोधक या योजनेबाबत जाणूनबुजून अफवा पसरवत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना येत्या ३ डिसेंबर रोजी आपलाच विजय होणार असल्याने विजयाच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन केले. या सभेला कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार डॉ. बालाजी किनीकर, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार मनीषा वाळेकर, शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.