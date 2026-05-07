Eknath Shinde: वादळामुळे एकनाथ शिंदेंचे हेलिकॉप्टर हवेतच अडकले; जुहू विमानतळावर थरारक लँडिंग, पाहा व्हिडिओ

मुंबई : सध्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ यासह नवी मुंबई अशा अनेक भागात तुफान वारा सुटला आहे. यामुळे रस्त्यावरधुळीचे साम्राज्य पसरले असून परिणामी नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. पुढील १-२ तासात पावसाची शक्यता असून धुळीचे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अशातच शहरात आलेल्या धुळीच्या वादळाचा फटका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरला बसला आहे. .मागील तासाभरापासून ठाणे जिल्ह्यात जोरदार वारा सुटला आहे. यामुळे वादळ निर्माण झालं असून यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर देखील अडकलं आहे. परिणामी मुंबईच्या जुहूमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं आहे. महालक्ष्मीहून मुरबाडला जात असताना या वादळाचा फटका बसला असल्याची माहिती आहे..Mumbai Weather: ठाण्यात धुळीचं वादळ, नागरिकांमध्ये भीती; पावसाची शक्यता .नेमकं काय घडलं?उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईहून मुरबाड येथे एका लग्नासाठी जात होते. मात्र मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यात तासाभरापासून सुरु असणारे धुळीच्या वादळाचा फटका एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरला बसला. कल्याण येथे शिंदेंचं हेलिकॉप्टर वादळात अडकलं. खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर माघारी फिरलं असून मुंबईच्या जुहूमध्ये या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. तथापि, पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याची माहिती आहे. .Mumbai: मुंबई लोकलमध्ये गुजराती जाहिराती, मराठी भाषिकांचा संताप; VIDEO VIRAL.ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणमध्ये आलेल्या शक्तिशाली धुळीच्या वादळामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अनेक भागांमधील जनजीवन विस्कळीत झाले. कल्याण, ऐरोली, दिघा, शिळफाटा आणि ठाण्यामधून सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या नाट्यमय दृश्यांमध्ये, सोसाट्याच्या वाऱ्याने परिसराला झोडपून काढले असताना आकाशात धुळीचे प्रचंड ढग पसरल्याचे दिसत होते. .जोरदार वाऱ्याच्या झोतांमुळे झाडे धोकादायकपणे डोलताना दिसत होती, तर अनेक ठिकाणी दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. या अचानक झालेल्या हवामान बदलामुळे प्रवासी आणि स्थानिक रहिवासी चकित झाले, कारण आकाशात धुळीचे काळे ढग वेगाने पसरले होते, जे संध्याकाळी उशिरा या प्रदेशात तीव्र वादळी पावसाच्या आगमनाचे संकेत देत होते.