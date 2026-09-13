Mumbai News: गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी; मात्र गुजराती, कॉन्व्हेंट शाळांचा सुट्टी देण्यास नकार, शिक्षण विभागाचे कारवाईचे संकेत

मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्त राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना शालेय शिक्षण विभागाने आठवडाभराची सुट्टी जाहीर केली आहे. मुंबईतील काही शाळांनी ही सुट्टी देण्यास नकार दिला आहे. विलेपार्ले, कांदिवली, घाटकोपर यांसह शहरातील काही भागांतील गुजराती अल्पसंख्याक, कॉन्व्हेंट तसेच आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संबंधित शाळांचा यात समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे..महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाला विशेष महत्त्व असून मुंबई, पुणे आणि कोकण परिसरात हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना उत्सवात सहभागी होता यावे, तसेच स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून शालेय शिक्षण विभाग या कालावधीत शाळांना सुट्टी जाहीर करते; मात्र मुंबईतील काही शाळांनी शासनाच्या सुट्टीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता नियमित वर्ग सुरू ठेवल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली आहे..Panvel Crime: एनओसीसाठी एक कोटींची मागणी, लाच प्रकरणी सीजीएसटी अधीक्षकासह सल्लागार अटकेत .या पार्श्वभूमीवर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय आणि मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांची माहिती घेतली जाणार आहे. शासन निर्देशांचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येणार आहे..शाळांनी कोणत्या कारणास्तव सुट्टी नाकारली, त्यांना संबंधित मंडळ किंवा व्यवस्थापनाकडून विशेष परवानगी आहे का, तसेच शासनाच्या आदेशाचा भंग झाला आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले..Mumbai Traffic: मुंबईकरांचं टेन्शन वाढलं! 'या' सात महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक बंद, गणेशोत्सवानिमित्त प्रशासनाचा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.