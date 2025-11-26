मुंबई

Mumbai News: रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट, अपघातांचा वाढता धोका; परिवहनच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष

Vehicles Without Reflectors: मुंबईत रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट धावत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
मुंबई : रस्ते अपघातात सर्वाधिक जीवितहानी होत आहे. जीवघेणे अपघात कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. यावर लक्ष दिले असता अनेक वाहनांना नसलेले रिफ्लेक्टर अपघाताचे कारण ठरत असल्याचे पुढे आले आहे; मात्र मुंबईत रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट धावत आहेत. विशेषतः अवजड वाहनांमुळे अपघाताचा धोका आहे.

