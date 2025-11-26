Mumbai News: रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट, अपघातांचा वाढता धोका; परिवहनच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष

मुंबई : रस्ते अपघातात सर्वाधिक जीवितहानी होत आहे. जीवघेणे अपघात कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. यावर लक्ष दिले असता अनेक वाहनांना नसलेले रिफ्लेक्टर अपघाताचे कारण ठरत असल्याचे पुढे आले आहे; मात्र मुंबईत रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट धावत आहेत. विशेषतः अवजड वाहनांमुळे अपघाताचा धोका आहे..रस्त्यावर रात्री उभी असणारी ही वाहने यमदूत ठरतात. प्रवास करणाऱ्या इतर वाहनांना रिफ्लेक्टर नसणारे वाहन रात्रीच्या वेळेस जवळ जाईपर्यंत दिसत नाही. त्यामुळे उभ्या वाहनावर वाहन धडकून अपघात होण्याचा प्रकार वाढला आहे. परिवहन विभागातील मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १०४ नुसार वाहनाला रिफ्लेक्टर व ब्रेक लाइट असणे आवश्यक आहे..Local Megablock: एल्फिस्टनचा ब्रीज हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेवर २३ तासांचा जम्बो ब्लॉक! पण एका अडथळ्यामुळे प्रशासनाचे काम अडचणीत; काय घडलं?.परिवहन विभागाने १३ मे २०२२ रोजी परिपत्रकाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीमा तपासणी नाके यांना ब्रॅन्ड इगल्स बिझनेस सोल्यूशन यांचेच रिफ्लेक्टर कीट वापरण्याचे निर्देश दिले. इतकेच नव्हे, तर याची नोंद क्यूआर कोड स्कॅन करून ‘महावहन’वर भरणे आवश्यक आहे. सुरुवातीचे काही दिवस या कीटचा वापर आरटीओच्या ट्रॅकवर वाहन तपासणीदरम्यान झाला. नंतर मात्र दलालांनी डुप्लीकेट रिफ्लेक्टर कीट वापरणे सुरू केले आहे..मालवाहू व पॅसेंजर वाहनांना रिफ्लेक्टर आवश्यक आहे. रिफ्लेक्टरमुळे अपघाताचा धोका टाळता येतो. कलर कोडिंगनुसार, रिफ्लेक्टर लावणे बंधनकारक आहे. नियम उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना दंड आकारला आहे, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले..एक हजार रुपये दंडरिफ्लेक्टर नसलेल्या वाहनांना दंड केला जातो. सुरक्षित प्रवास व अपघात कमी करण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात तरतूद केली आहे. ज्या वाहनांना रिफ्लेक्टर लावलेले नसतात, त्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई आरटीओ व वाहतूक पोलिस करतात..Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?.रिफ्लेक्टर, रेडियम पट्टीचाही हवा विशिष्ट दर्जावाहनांना लावण्यात येणारे रिफ्लेक्टर, रेडियम पट्टी याची गुणवत्ता परिवहन विभागाने निर्धारित केली आहे. त्या गुणवत्तेचेच रिफ्लेक्टर वाहनांना लावणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अशा रिफ्लेक्टरचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीसुद्धा शासनाने नियुक्त केल्या आहेत..अनेक जण रिफ्लेक्टर लावतच नाहीतखनिज वाहतूक करणारे हायवा ट्रक, ट्रॉली, मालवाहू ट्रक, ट्रॅक्टर, डम्पर, क्रेन यासह प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने या सर्वांनाच रिफ्लेक्टर बसविणे सक्तीचे आहे. त्यानंतरही अनेक जण रिफ्लेक्टर लावत नाहीत. कलर कोडिंगनुसार रिफ्लेक्टर लावणे सक्तीचे व गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.