मुंबई

MahaDBT Scheme: २९ नव्या योजना महाडीबीटीवर, घरबसल्या १०५ शासकीय योजनांचे लाभ मिळणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

CM Devendra Fadnavis: 'फेलोशिप' मधून नवा दृष्टिकोनासह भारताच्या निर्मितीत युवा पिढीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
CM devendra fadnavis

CM devendra fadnavis

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : 'मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमामुळे प्रशासनाला नव्या पिढीचा दृष्टिकोन, नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल, फेलोंनी फेलोशिपच्या अनुभवातून आपल्या कार्यक्षेत्रात परिवर्तन घडविण्याचे काम करावे,' असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. १५) केले. विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत युवा पिढीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

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