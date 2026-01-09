मुंबई

Devendra Fadnavis : "उद्धव ठाकरेंनी एक विकासकाम सांगावे, मी ३ हजार देईन"; फडणवीसांनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली!

Devendra Fadnavis Criticises Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना मुंबईतील एका विकासकामाचे आव्हान देत ३ हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करून कोस्टल रोडचा विस्तार करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
Fadnavis Challenges Thackeray Over Mumbai’s 25-Year Progress

Fadnavis Challenges Thackeray Over Mumbai’s 25-Year Progress

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उद्धव ठाकरेंनी गेल्या पंचवीस वर्षात मुंबईत केलेले एक विकासकाम सांगावे, मी त्यांना तीन हजार रुपये देईन, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांची तसेच त्यांच्या शिवसेनेची खिल्ली उडवली. अंधेरी येथे भाजप शिवसेना महायुतीच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. आम्ही मुंबई स्लम फ्री करणार आहोत, म्हणजेच प्रत्येक झोपडपट्टीवासीयाला त्याच्या मालकीचे घर मिळवण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, असेही ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Uddhav Thackeray
Mumbai
election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com