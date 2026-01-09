Devendra Fadnavis : "उद्धव ठाकरेंनी एक विकासकाम सांगावे, मी ३ हजार देईन"; फडणवीसांनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली!

मुंबई : उद्धव ठाकरेंनी गेल्या पंचवीस वर्षात मुंबईत केलेले एक विकासकाम सांगावे, मी त्यांना तीन हजार रुपये देईन, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांची तसेच त्यांच्या शिवसेनेची खिल्ली उडवली. अंधेरी येथे भाजप शिवसेना महायुतीच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. आम्ही मुंबई स्लम फ्री करणार आहोत, म्हणजेच प्रत्येक झोपडपट्टीवासीयाला त्याच्या मालकीचे घर मिळवण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, असेही ते म्हणाले. .उद्धव ठाकरे आज मराठी बद्दल बोलत आहेत. मात्र त्यांच्या राजवटीत सामान्य मुंबईकर मुंबईतून हद्दपार का झाला ? त्यांच्यासाठी तुम्ही काय केले ? असे प्रश्न फडणवीस यांनी विचारले. उलट आम्ही बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना पाचशे चौरस फुटांचे घर दिले. पत्राचाळीतील मराठी माणसांना शिवसेनेच्या बिल्डरांनी वीस वर्षे बेघर केले. त्यांना आता आम्ही तेथेच घर देत आहोत. वीस वर्ष रखडलेल्या एसआरए योजनांचे प्रश्नही आम्ही सोडवले. चुकार बिल्डरचे एलओआय रद्द करून नवे बिल्डर आम्ही आणले. तर काही एसआरए प्रकल्प महापालिकेने, एमएमआरडीएने व काही एस आर ए प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत, असेही ते म्हणाले..Mumbai News: नव्या वर्षापासून रुग्णालयात जेवण बंद, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांची अडचण; कारण काय?.पश्चिम दृतगति महामार्गावरील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी कोस्टल रोड भाईंदर पर्यंत नेला जाईल. गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, भुयारी केला जाईल व त्यामुळे पुढील काळात मुंबईकर रस्त्यावर अडकून राहणार नाही. ते कमीत कमी वेळात घरी जातील. वन सिंगल पास-तिकिटाच्या माध्यमातून वॉटर टॅक्सीतूनही प्रवास करता येईल, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले..मुंबईचे प्रश्न समजून आम्ही काम सुरू केले आहे. मुंबईतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करून समुद्रात सोडण्यासाठीचे एसटीपी प्रकल्प पुढच्या वर्षी सुरु होतील व शुद्ध पाणी समुद्रात जाईल. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सर्वांवर पाच लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य इलाज होईल. तसेच दहा आजारांच्या ३५ लाख रुपये खर्चाच्या शस्त्रक्रिया नि:शुल्क होतील. लाडकी बहीण योजना बंद करणार नसून उलट लाडक्या बहिणींना लखपतीविधी केले जाईल, अशी ग्वाही देखील फडणवीस यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.