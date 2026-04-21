Mumbai News: विकासासाठी कृती आराखडा, विविध विभागांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई : 'महाराष्ट्राचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी विशिष्ट कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा,' असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 'विकसित महाराष्ट्र- २०४७ व्हिजन मॅनेजमेंट' नियामक मंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. .राज्याचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असले तरी राज्यातील ११ जिल्ह्यांत हे प्रमाण कमी आहे. या जिल्ह्यांना 'विकासाचे इंजिन' मानून त्यांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. राज्यातील गुंतवणूक आणि निर्यात वाढविण्यासाठी 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' सुधारण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. शासनाकडे येणारे सर्व नवीन प्रस्ताव त्याच्याशी सुसंगत असणे बंधनकारक असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर भरराज्यात १० आकांक्षी जिल्हे आणि १७४ आकांक्षी तालुके निश्चित करण्यात आले असून, सूक्ष्म पातळीवर विकास साधला जात आहे. राज्याला शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकात आघाडीवर नेण्यासाठी विभागनिहाय नियोजन हवे. वित्त विभागाला ३० एप्रिलपर्यंत सर्व प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन पूर्ण करावे लागेल आणि नियोजन विभागाने पहिल्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..निधी उभारणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांसह बाह्य कर्ज आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले..टंचाई टाळण्यासाठी सज्ज राहा : मुख्यमंत्री'एल निनो'चा संभाव्य परिणाम ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जाणवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी पाण्याचे योग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज परिस्थितीचा आढावा घेतला. बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, कृषी, मदत व पुनर्वसन, वित्त, जलसंपदा, जलसंधारण, भारतीय हवामानशास्त्र, वित्त व नियोजन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.