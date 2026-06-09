Dharavi Redevelopment: धारावीचा विकास सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?

मुंबई : 'सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात यावा. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात यावे,' असे निर्देश सोमवारी (ता. ८) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच ठरलेल्या कालावधीतच प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले..धारावीचा राज्य सरकार आणि अदाणी समूहाच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ इमारती उभारण्याचा कार्यक्रम नसून धारावीकरांच्या सर्वांगीण विकासाचा उपक्रम आहे. त्यामुळे धारावी येथे राहणारे नागरिकच या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.' हा प्रकल्प नागरिकांच्या हितासाठी राबविला जात असल्याने त्यांच्या रोजगार व उपजीविकेचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .या वेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर, अदाणी समूहाचे प्रणव अदाणी, अनिल सरदाना आदी उपस्थित होते. या वेळी अदाणी समूहाकडून प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्यात आले..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .विशेष कक्षाची निर्मितीधारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात २०२८ पर्यंत किमान १० हजार घरे नागरिकांना देण्याचे नियोजन करावे. या प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व परवाने एकाच ठिकाणी व जलद गतीने मिळावेत, यासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हबधारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत देशातील पहिला अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातून पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेसह विविध मेट्रो मार्ग एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. तसेच या केंद्रात विमान प्रवाशांसाठी 'सिटी चेक-इन' सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .४२ महिन्यांत पूर्ण करणार!धारावीतील पुनर्वसन इमारतींचे काम ४२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. माटुंगा परिसरातील पुनर्वसनासाठी ३९ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करून हस्तांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.