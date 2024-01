Fadnavis on Sharad Mohol: "कुख्यात गुंड कोणीही असो, बंदोबस्त करावा लागतो"; मोहोळ गोळीबार प्रकरणावर फडणवीसांचं विधान

मुंबई : कुख्यात गुंड शरद मोहोळ याच्यावर पुण्यातील कोथरुडमध्ये गोळीबार झाला यानंतर गंभीर अवस्थेत त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. हा गँगवारचा प्रकार असल्याचं समोर आलं आहे. यावर आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. ( Devendra Fadnavis statement on the gun Sharad Mohol firing case at Pune)