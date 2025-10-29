Devgad Hapus: मुहूर्ताच्या हापूसने खाल्ला विक्रमी भाव, पहिल्या पेटीला २५ हजार; देवगड हापूसने पटकावला मान

तुर्भे : जगभरातील खवय्यांना वेड लावलेल्या कोकणातील हापूसची सहा डझनांची पहिली पेटी वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर दाखल झाली होती. देवगड हापूसला हा मान मिळाला असून या पिकलेल्या आंब्यांना २५ हजार रुपयांचा आजवरचा सर्वाधिक भाव मिळाला आहे, अशी माहिती येथील व्यापाऱ्यांनी दिली. मंगळवारी बोली लावून या पेटीची विक्री करण्यात आली. एपीएमसीच्या फळ बाजारात दरवर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुहूर्ताचा हापूस दाखल होतो..यंदा ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर देवगड तालुक्यातील पडवणे येथील आंबा बागायतदार प्रकाश धोंडू शिर्सेकर यांनी सहा डझनांची हापूस आंब्यांची पेटी फळ बाजारात दाखल झाली होती. याआधी पाच वर्षांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये शिर्सेकर यांनी हापूस पेटी वाशी बाजारात पाठवण्याचा मान मिळवला होता..Mumbai News: मतचोरीविरोधात एल्गार! मनसेसह मविआचा मुंबईत सत्याचा मोर्चा निघणार.नानाभाऊ जेजुरकर अँड कंपनी यांच्याकडे दाखल झालेल्या या आंबा पेटीची लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजा करण्यात आली होती. त्यानंतर हे आंबे पिकण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. आंबे पिकल्यानंतर त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. याआधी कोकणातील मुहूर्ताच्या हापूस आंब्याला २० ते २२ हजार रुपयांचा भरव मिळाला होता..पेटीतील आंबे पिकल्यानंतर तिची बोली लावण्यात आली. या पेटीला २५ हजार रुपयांचा विक्रमी भाव मिळाला आहे.- हर्षल जेजुरकर, व्यापारी, नानाभाऊ जेजुरकर अँड कंपनी.Mumbai News: मेट्रो स्थानकांच्या नाव बदलाला विरोध, काँग्रेसने पुकारलं आंदोलन; वाचा नेमके प्रकरण.२०२४ - पाच डझन पेटीला १७,००० रुपये२०२३ - सहा डझन २१,०००२०२२ - दोन डझन ९,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.