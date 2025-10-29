मुंबई

Devgad Hapus: मुहूर्ताच्या हापूसने खाल्ला विक्रमी भाव, पहिल्या पेटीला २५ हजार; देवगड हापूसने पटकावला मान

Devgad Hapus Price: दिवाळीच्या मुहूर्तावर वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देवगड हापूसची पहिल्या पेटीची विक्री झाली असून २५ हजार रुपयांचा विक्रमी भाव मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे : जगभरातील खवय्यांना वेड लावलेल्या कोकणातील हापूसची सहा डझनांची पहिली पेटी वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर दाखल झाली होती. देवगड हापूसला हा मान मिळाला असून या पिकलेल्या आंब्यांना २५ हजार रुपयांचा आजवरचा सर्वाधिक भाव मिळाला आहे, अशी माहिती येथील व्यापाऱ्यांनी दिली. मंगळवारी बोली लावून या पेटीची विक्री करण्यात आली. एपीएमसीच्या फळ बाजारात दरवर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुहूर्ताचा हापूस दाखल होतो.

