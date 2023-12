Dharavi Bachav Morcha: "मातोश्री 2 च्या विकासासाठी धारावीच्या विकासाला विरोध"; भाजपच्या 'या' आरोपाला अंधारेंचं प्रत्युत्तर

मुंबई : उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली धारावी बचवा मोर्चाचं मुंबईत आयोजन करण्यात आलं आहे. हा मोर्चा धारावी ते बीकेसीतील अदानी कार्यालयापर्यंत निघाला. यावेळी मोर्चात सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या गटनेत्या सुषमा अंधारे मोर्चाचा हेतू स्पष्ट केला. तसेच मातोश्री 2च्या विकासासाठी धारावीच्या विकासाला ठाकरे गटानं विरोध केला असल्याचा भाजपनं आरोप केला होता. या आरोपालाही त्यांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. (Dharavi Bachav Morcha Sushma Andhare gives answer to bjp alligation of Matoshree 2)