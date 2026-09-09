मुंबई

Premnagarcha Maharaja: मुंबईत आगमनसोहळ्यात मोठी दुर्घटना, तातडीने गणेशमूर्तीचं विसर्जन, नेमकं काय घडलं?

Dharavi Premnagarcha Maharaja Ganesh Murti Accident : मुंबईत 'धारावीच्या प्रेम नगरचा महाराजा'चा आगमन सोहळ्यात मोठी दुर्घटना झाली आहे. या गणेशमूर्तीचं तातडीने विसर्जन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
Dharavi Premnagarcha Maharaja Ganesh Murti Accident

Dharavi Premnagarcha Maharaja Ganesh Murti Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत गणरायाच्या आगमन सोहळ्यादरम्यान मोठा अपघात झाला होता. दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर राजाची गणेश मूर्ती मिरवणुकीदरम्यान तोल गेल्याने कोसळली होती. या अपघातात २ जणांचा मृत्यू तर ५ जण जखमी झाले होते. मुंबईतील ही घटना ज्वलंत असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील धारावीच्या प्रेम नगरचा महाराजाचा या गणेशमूर्तीचा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

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