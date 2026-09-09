Premnagarcha Maharaja: मुंबईत आगमनसोहळ्यात मोठी दुर्घटना, तातडीने गणेशमूर्तीचं विसर्जन, नेमकं काय घडलं?

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत गणरायाच्या आगमन सोहळ्यादरम्यान मोठा अपघात झाला होता. दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर राजाची गणेश मूर्ती मिरवणुकीदरम्यान तोल गेल्याने कोसळली होती. या अपघातात २ जणांचा मृत्यू तर ५ जण जखमी झाले होते. मुंबईतील ही घटना ज्वलंत असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील धारावीच्या प्रेम नगरचा महाराजाचा या गणेशमूर्तीचा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .मुंबईत गणरायाच्या आगमन सोहळ्यादरम्यान कुर्ला पश्चिमेतील शीतल तलाव परिसरात ही दुर्घटना (Premnagarcha Maharaja Kurla) घडली आहे. 'धारावीच्या प्रेम नगरचा महाराजा'चा आगमन सोहळ्यात स्पीड ब्रेकर ओलांडताना ट्रॉलीचा तोल गेल्याने गणेशमूर्तीचा अपघात झाला. या घटनेत दोन कार्यकर्ते जखमी झाले असून मूर्तीचे मोठे नुकसान झाले..Maharashtra Cabinet: दिलीप वळसे-पाटलांच्या विरोधानंतर मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती.दरम्यान, कुर्ला येथे घडलेल्या मिरवणूक सोहळ्यात गणेश मूर्तीच्या अपघातानंतर मंडळाने मूर्तीचे शीतल तलावात विसर्जन केले..नेमकं काय घडलं?मुंबईतील धारावीच्या ओम शक्ती वेलफेयर फाऊंडेशनच्या प्रेम नगरचा महाराजाचे ८ ऑगस्ट रोजी आगमन होते. यादिवशी मंडळाचे कार्यकर्ते सायंकाळी १५ फूट उंच गणेश मूर्ती मंडळाचे कार्यकर्ते कुर्ला बैलबाजार येथून घेऊन निघाले. यात संतोष जैस्वार, रोहित जैस्वार हे कार्यकर्ते किरकोळ जखमी झाले. अपघातानंतर जखमींना भाभा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. .Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; गणेशोत्सव काळात ११ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमल, परिवहन विभागाचा आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.