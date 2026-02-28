मुंबई

Mumbai News: धारावी प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा! पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; कुर्ला, मुलुंड, भांडूप परिसरातल्या जागा निश्चित

Dharavi Redevelopment: उच्च न्यायालयाने धारावी प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन करण्याच्या मार्गाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामध्ये कुर्ला, भांडुप, कांजूर व मुलुंड येथील जागांचा समावेश आहे.
Dharavi Redevelopment

Dharavi Redevelopment

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कुर्ला येथील मदर डेअरी परिसर आणि भांडुप, कांजूर व मुलुंड येथील मिठागरांच्या जागांवर धारावी पुनर्विकासातील प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन करण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.२७) हिरवा कंदील दाखवला. तसेच, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

