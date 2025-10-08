मुंबई

Navi Mumbai Airport: दि. बा. पाटलांच्या नावाची घोषणा नाहीच! प्रकल्पग्रस्तांच्या उत्साहावर विरजण

Diba Patil Airport Naming: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्‍घाटन झाले. मात्र यावेळी दि. बा. पाटलांच्या नावाची घोषणा न झाल्यामुळे भूमिपुत्र नाराज झाले.
Navi Mumbai Airport

Navi Mumbai Airport

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पनवेल : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. ८) उद्‍घाटन झाले. यावेळी संपूर्ण परिसर भाजपमय झाला होता. भगवे कमळ आणि झेंडे घेऊन कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या आनंदावर मात्र विरजण पडले. या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी होती, परंतु नावाची घोषणा न झाल्याने भूमिपुत्र नाराज झाले.

Navi Mumbai
Mumbai
navi mumbai airport
Navi Mumbai Airport Naming

