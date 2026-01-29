Ajit Pawar : कामाच्या झपाट्यातच दादांनी घेतला निरोप; शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रशासकीय शिस्तीचा धडा

मुंबई - नेहमी शासकीय बैठकांचा धडाका, राजकीय कार्यक्रमांची रेलचेल आणि समर्थकांच्या गराड्यात राहणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी जगाचा निरोप घेतला. मात्र, काळाच्या पडद्याआड जाण्यापूर्वीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ‘दादा’ आपल्या कामातच व्यग्र होते. पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करण्याचा आपला प्रघात त्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम ठेवला होता..अजित पवार यांच्या निधनापूर्वीचा संपूर्ण दिवस त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत कामाच्या गराड्यातच गेला. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठक होती. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच म्हणजे मंगळवारी सकाळी नऊ वाजताच दादा आपल्या दालनात हजर झाले होते. मंत्रालयातील बैठका आटोपून दादा आपल्या ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी परतले.दर मंगळवारप्रमाणे त्यांनी या ठिकाणी पक्षाचे मंत्री आणि आमदारांची बैठक घेतली. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर, रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी ते गेले. तेथे भाजप आणि त्यांच्या ‘राष्ट्रवादी’ची जिल्हा परिषद व महापालिकेत युतीबाबत सविस्तर चर्चा झाली..धुक्याचा अंदाज घेऊनच उड्डाणनेहमीप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी सकाळी बारामती दौऱ्यावर जाण्यासाठी दादा पहाटेच सज्ज झाले होते. निरावागज, पणदरे, करंजेपुल आणि सुपा अशा चार सभांचा धडाका ते लावणार होते. राज्यात थंडीचा कडाका असल्याने सकाळी बारामतीतील हवामानाचा आढावा घेण्यात आला.७.३० वाजता ‘क्लिअरन्स’ मिळाल्यानंतर काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि निवेदने सोबत घेऊन ते विमानतळाकडे रवाना झाले. आठ वाजता विमानाने बारामतीकडे झेप घेतली. मात्र, नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. बारामती गाठण्यापूर्वीच या कर्तृत्ववान पर्वाचा अंत झाला..मंगळवारी सकाळपासून बैठकांचा धडाकासकाळी ९.०० ते ९.३० : राज्य गुप्तवार्ता विभाग आणि मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा. तसेच या विभागाच्या वित्त विषयक बाबींची माहिती घेतली.सकाळी ९.३० : राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प जवळ आल्याने त्या संदर्भातील नियोजित महत्त्वाची बैठक.सकाळी ११.३० : मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून, त्यांच्या विभागांची, प्रकल्पांची माहिती घेतली.दुपारी १२.०० : जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या धांदलीत अनेक मंत्री गैरहजर असतानाही, प्रशासकीय कर्तव्याला महत्त्व देत मंत्रिमंडळ बैठकीस ते उपस्थित.दुपारी १.०० : मुख्यमंत्र्यांच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीतही सहभागीसायंकाळी पक्षाच्या आमदारांची आपल्या ‘देवगिरी’ निवासस्थानी बैठकरात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी कोणत्या महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि भाजप युती शक्य आहे, यावरही चर्चा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.