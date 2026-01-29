मुंबई

Ajit Pawar : कामाच्या झपाट्यातच दादांनी घेतला निरोप; शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रशासकीय शिस्तीचा धडा

नेहमी शासकीय बैठकांचा धडाका, राजकीय कार्यक्रमांची रेलचेल आणि समर्थकांच्या गराड्यात राहणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी जगाचा निरोप घेतला.
ajit pawar death in plane crash

ajit pawar death in plane crash

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - नेहमी शासकीय बैठकांचा धडाका, राजकीय कार्यक्रमांची रेलचेल आणि समर्थकांच्या गराड्यात राहणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी जगाचा निरोप घेतला. मात्र, काळाच्या पडद्याआड जाण्यापूर्वीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ‘दादा’ आपल्या कामातच व्यग्र होते. पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करण्याचा आपला प्रघात त्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम ठेवला होता.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
accident
death
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
Discipline
Plane Crash

Related Stories

No stories found.