Mumbai Municipal Election : मुंबईत ठाकरे विरुद्ध युतीत थेट लढत; ‘वंचित’च्या माघारीने विरोधकांची मतविभागणी टळली

काँग्रेसच्या आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला मुंबईत देण्यात आलेल्या ६२ जागांपैकी तब्बल २१ जागांवर उमेदवार निश्चित करण्यात अडचणी आल्या.
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ पैकी किमान ३२ मतदारसंघांत काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीचा उमेदवार नसल्याने या प्रभागांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातच थेट लढत होणार आहे. या मतदारसंघांमध्ये अन्य तिसरा मजबूत पर्याय नसल्याने काँग्रेसच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतविभाजनाचा धोका टाळणार आहे.

