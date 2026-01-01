Mumbai Municipal Election : मुंबईत ठाकरे विरुद्ध युतीत थेट लढत; ‘वंचित’च्या माघारीने विरोधकांची मतविभागणी टळली

- पांडुरंग म्हस्केमुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ पैकी किमान ३२ मतदारसंघांत काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीचा उमेदवार नसल्याने या प्रभागांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातच थेट लढत होणार आहे. या मतदारसंघांमध्ये अन्य तिसरा मजबूत पर्याय नसल्याने काँग्रेसच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतविभाजनाचा धोका टाळणार आहे..मुंबईत महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीबरोबर घेऊन ६२ जागा त्यांना दिल्या होत्या. मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी ‘वंचित’ला १६ जागांवर उमेदवार न मिळाल्याने त्यांनी या जागा काँग्रेसला परत केल्या. पण या जागांवर काँग्रेसकडूनसुद्धा उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले नाहीत.त्यामुळे या जागांवर काँग्रेस किंवा त्यांच्याबरोबर असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा कोणताही उमेदवार रिंगणात नाही. काँग्रेसने मुंबईत १४३ उमेदवारांची अधिकृत घोषणा केली आहे, तर वंचित बहुजन आघाडीने ४६ जागांवर, तर डावे पक्ष आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) यांसारख्या छोट्या मित्रपक्षांना सहा जागा देण्यात आल्या आहेत..त्यामुळे काँग्रेस आणि मित्रपक्ष मिळून एकूण १९५ जागांवर निवडणूक लढवित आहेत. परिणामी उर्वरित ३२ जागांवर आघाडीचा उमेदवार नसल्याने भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता फार कमी आहे.सर्वसाधारणपणे मुस्लिम आणि दलित मते भाजपविरोधी मते समजली जातात. मात्र या ३२ मतदारसंघात काँग्रेस किंवा वंचित बहुजन आघडीसारखा अन्य पर्याय नसल्याने साहजिकच ही मते उद्धव ठाकरे यांच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी विभाजन टळल्याने या परिस्थितीचा फायदा ठाकरे गटाला होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल, असेही काही राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..काँग्रेसच्या आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला मुंबईत देण्यात आलेल्या ६२ जागांपैकी तब्बल २१ जागांवर उमेदवार निश्चित करण्यात अडचणी आल्या. मात्र काही प्रभागांमध्ये निवडणूक लढविण्यास सक्षम उमेदवार उपलब्ध नसल्याने जागा वाया जाऊ नयेत आणि काही प्रभागांमध्ये उमेदवारांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करणे शक्य नसल्याने या जागा परत करण्यात आल्याचे वंचित बहुजन आघाडीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले..थेट लढतीची गणितेमतविभाजन टळल्याचा फायदा ठाकरे गटालाविरोधी उमेदवार नसल्याने भाजपविरोधी मते एकवटण्याची संधीभाजप–शिवसेना युतीसमोर खरी कसोटीविकास, प्रशासन आणि पक्षफुटीचे मुद्दे थेट मतदारांसमोरमहाविकास आघाडीमध्ये कोणताही वाद नाही. उलट काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र आल्यामुळे सत्ताधारी पक्षात चिंतेचे वातावरण आहे.- सचिन सावंत, प्रवक्ते, मुंबई काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.