'...तर तात्या विंचू तुम्हाला चावेल, रात्री येऊन तुमचा गळा दाबेल'; मोदी भक्त म्हणणाऱ्या महेश कोठारेंना असं का म्हणाले संजय राऊत?

मुंबई : मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते, निर्माता आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे (Mahesh Kothare) यांनी भाजपाच्या दिवाळी पहाट कार्यक्रमात बोलताना "मी भाजपाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा भक्त आहे" असे स्पष्ट केले. त्यांनी मुंबईत भाजपाचा महापौर होईल, असेही विधान केले. या विधानावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत..शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी पत्रकार परिषदेत या विधानावर खोचक भाष्य केले. ते म्हणाले, "महेश कोठारे नक्की मराठीच आहेत ना? मला शंका वाटते. ते कोणत्याही पक्षाचे असू द्या. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे; पण तुम्ही कलाकार आहात, तुमचे सिनेमे फक्त भाजपाच्या लोकांनी पाहिलेले नाहीत. तुम्ही असे काही बोलला तर तात्या विंचू तुम्हाला चावेल. रात्री येऊन तुमचा गळा दाबेल.", असेही राऊत गमतीने म्हणाले..बोधगयेतील महाबोधी महाविहार आमच्या हवाली का केलं जात नाही? 'रामजन्मभूमी'चा दाखला देत भीमराव आंबेडकरांचा थेट सवाल.मागाठाणे येथील दिवाळी पहाट कार्यक्रमात महेश कोठारे यांनी भाजपावर स्तुतीसुमने उधळली. ते म्हणाले, "भाजपा म्हणजे आपले घर आहे, कारण मी स्वतः भाजपाचा भक्त आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही भक्त आहे. आपल्याला इथून नगरसेवक निवडून द्यायचा आहे. तसेच यावेळचा महापौरही इथून निवडून गेलेला असेल. मुंबईत नक्कीच कमळ फुलेल," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोठारेंच्या या विधानामुळे भाजपाने आतापासूनच मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावर दावा करण्याची तयारी सुरु केल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.