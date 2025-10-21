मुंबई

'...तर तात्या विंचू तुम्हाला चावेल, रात्री येऊन तुमचा गळा दाबेल'; मोदी भक्त म्हणणाऱ्या महेश कोठारेंना असं का म्हणाले संजय राऊत?

Mahesh Kothare declares support for BJP and PM Modi : महेश कोठारेंने भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांचा भक्त असल्याचे विधान केले, तर संजय राऊत यांनी त्यांच्या विधानावर टीका केली.
Mahesh Kothare

Mahesh Kothare

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते, निर्माता आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे (Mahesh Kothare) यांनी भाजपाच्या दिवाळी पहाट कार्यक्रमात बोलताना “मी भाजपाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा भक्त आहे” असे स्पष्ट केले. त्यांनी मुंबईत भाजपाचा महापौर होईल, असेही विधान केले. या विधानावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Narendra Modi
Sanjay Raut
Mumbai
mahesh kothare
marathi actor
Mayor Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com