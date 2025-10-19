मुंबई

गैरकारभाराविरोधात दिव्यांगांचा लढा! सहकार खात्यातील न्यायासाठी ६ वर्षांपासून संघर्ष

Housing Society Mismanagement: गृहनिर्माण संस्थेतील गैरकारभाराविरोधात मागील सहा वर्षांपासून लढा देत आहेत. याविषयी त्यांनी वसई पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करून कारवाईची मागणी केली.
मुंबई : सहकार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेतील गैरकारभाराविरोधात, सर्व पुरावे सादर केल्यानंतर सरकारने योग्य कारवाई करावी, यासाठी मागील सहा वर्षांपासून पुण्यातील दिव्यांग नागरिक दीपक जोशी (वय ६१) आपल्या एक वर्षापूर्वीच्या हृदयाच्या बायपास शस्त्रक्रियेनंतर केवळ ३० टक्के क्षमतेने चालणाऱ्या हृदयाच्या भरवशावर सहकार विभागातील गैरप्रकाराविरोधात लढा देत आहेत.

