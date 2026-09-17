Disha Salian Case: आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ! दिशा सालियन प्रकरणात ५०० कोटींची भरपाई अन् बिनशर्त माफीची मागणी

अभिनेता सुशांत सिंहची मॅनेजर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ५०० करोड रुपयांची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दोन्ही पक्षांकडून नुकसान भरपाईसह सात दिवसांत बिनशर्त जाहीर माफीची मागणी केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड येथे एका उंच इमारतीवरून पडून दिशा सालियनचा मृत्यू झाला होता. हे प्रकरण अपघाती मृत्यू असल्याचे नोंदवल्यानंतर दिशाच्या वडिलांनी एफआयआर नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली. दिशाचे वडील, सतीश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत त्यामध्ये आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया आणि सूरज पांचोली यांच्यासह अनेक जणांवर आरोप ठेवण्यात आले होते..Mumbai Ganeshotsav: लालबागच्या गर्दीवर रेल्वे पोलिसांचा वॉच: चिंचपोकळी, करी रोडवर २१९ आरपीएफ जवानांसह ५५ तिकीट तपासनीस.दरम्यान, घटनेच्या सहा वर्षांनंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने तपास सुरू केला आहे. या तपासाअंतर्गत दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आमदार आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना थेट कायदेशीर नोटीस बजावली. ज्यामध्ये या दोन्ही नेत्यांना सात दिवसांत बिनशर्त जाहीर माफी मागण्याची मागणी करत ५०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे..500 कोटींची मानहानीदिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी सतीश सालियन यांनी पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्याकडून तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ही बिनशर्त माफी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रे, टीव्ही न्यूज चॅनेल्स आणि डिजिटल मीडिया माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करावी, अशी स्पष्ट अटही नोटीसमध्ये घालण्यात आली आहे..तथापि, दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी केलेल्या गंभीर आरोपावर आदित्य ठाकरे यांनी सतीश सालियन यांनी असे म्हटले आहे की, सतीश सालियन यांची त्यांच्या मुलीच्या न्यायासाठी चाललेली धडपड राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे चुकीचे चित्र उभे केले आहे. या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी सीबीआयने तपास करून क्लीन चिट दिल्याचा दावा केला होता. मात्र मुंबई हायकोर्टात सीबीआयने असा कोणताही तपास केला नसल्याचे स्पष्ट केले..FDA: अकरा रुपयांचे सलाईन ३२५ रुपयांना, दर नियंत्रणासाठी ‘एफडीए’चे ‘एनपीपीए’ला पत्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.