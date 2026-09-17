मुंबई

Disha Salian Case: आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ! दिशा सालियन प्रकरणात ५०० कोटींची भरपाई अन् बिनशर्त माफीची मागणी

Disha Salian Death Case: दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुखांना ५०० कोटींची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Disha Salian Death Case

Disha Salian Death Case

ESakal

Mansi Khambe
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अभिनेता सुशांत सिंहची मॅनेजर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ५०० करोड रुपयांची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दोन्ही पक्षांकडून नुकसान भरपाईसह सात दिवसांत बिनशर्त जाहीर माफीची मागणी केली आहे.

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