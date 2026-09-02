Disha Salian Case: दिशा सालियन प्रकरण सीबीआयकडे, अधिकारी नियुक्त करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या दिशा सालियन या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय अधिकारी नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर मालवणी पोलिसांनी त्यांच्याकडील सर्व रेकॉर्ड सीबीआयकडे हस्तांतरीत करावेत, असेही आदेश दिले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये सीबीआय अधिकारी नियुक्ती तसेच BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत..Mumbai News: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ; ग्राहकाकडून स्वच्छतेबाबत चिंता; व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी २८ ऑगस्ट दिशा रोजी दिशा सालियन प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती आणि न्यायालयानं एफआयआर नोंदवण्याच्या मागणीबाबत सतीश सालियन यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सीबीआय अधिकारी नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.प्रकरण काय?दिशा सॅलियन एक सेलिब्रिटी मॅनेजर असून तिने वरुण शर्मा, सुशांत सिंग राजपूत, भारती सिंग सारख्या अनेक प्रसिद्ध कलाकारांसोबत काम केले. ८ जून २०२० रोजी तिचा मृत्यू झाला असून पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये दिशाच्या शरीरावर हाताला, पायाला, छातीवरही जखमा झाल्याचे नमूद केले होते. मात्र तिच्यावर कुठलाही लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झाला नसल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.