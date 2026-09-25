मुंबई

Bhiwandi News: माझ्या मुलाला फाशी द्या! भिवंडीतील हाय-प्रोफाईल सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणात आईची मागणी

Bhiwandi Crime: भिवंडीतील हाय-प्रोफाईल सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणात बडतर्फ पोलिस कर्मचारी शैलेश पाटील याच्यावर आईनेच गंभीर आरोप केले आहेत.
Bhiwandi Crime

Bhiwandi Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कल्याण : भिवंडी येथील कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील बडतर्फ पोलिस कर्मचारी शैलेश पाटील याच्यावर आईनेच गंभीर आरोप केले आहेत. शैलेशला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

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Crime Against Woman
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