Vasai Virar Municipal : भाजप आणि बहुजनमध्ये नगरसेवक अपात्रतेची लढाई

विरार - वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता बहुजन विकास आघाडी आणि भाजपमध्ये नगरसेवक अपात्रतेची लढाई चांगलीच रंगली आहेत भाजपने बहुजनच्या निवडून आलेल्या १६ नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.त्याच वेळी बहुजन विकास आघाडी कडून भाजपच्या २३ निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असल्याने आता वसई विरार मधील हि लढाई न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे दोन्ही अर्जावर न्यायालयात ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणूक २०२५–२०२६ मध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या निवडुन आलेल्या ४३ नगरसेवकांपैकी २३ नगरसेवकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये गंभीर कायदेशीर दोष आढळून आलेला आहे. असा आरोप ऍड प्रवीण पाटील यांनी केला असून त्यांनी याबाबत वसई दिवाणी न्यायालयात रीत दाखल केले आहे.याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले कि, सदर उमेदवारानी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामधील पडताळणी (Verification) खाली उमेदवाराची(Deponent's) स्वाक्षरी (Signature) नसल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. प्रतिज्ञापत्र हा शपथेवर दिलेला दस्तऐवज असून, पडताळणीखाली सही नसल्यास त्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुराची सत्यता उमेदवाराने मान्य केलेली नाही, असे कायद्याने गृहीत धरले जाते..त्यामुळे असे प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण,दोषपूर्ण व कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरते.राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, तसेच निवडणूक कायद्याच्या तत्वांनुसार, नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर होणारे प्रतिज्ञापत्र हे पूर्ण, नियमबद्ध व वैध असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र सदर प्रकरणात ही अट पूर्ण झालेली नाही.त्यासंदर्भात दि. 5/01/2026 रोजी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार वजा हरकत नोंदवलेली होती. तसेच राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे देखील दि. 12/01/2026 रोजी तक्रार सादर करण्यात आली आहे मात्र त्यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही म्हणून निवडून आलेल्या २३ नगरसेवका विरोधात वसई येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत..अपात्रतेसाठी रीत दाखल केलेल्यामध्ये रीना उमाकांत वाघ (२अ), सान्वी(अश्रीता) संजोग यंदे (२ ब), रवी श्रीगोपाळ पुरोहित (२क), जितेश हरिश्चंद्र राऊत (२ ड), गौरव वसंत राऊत (५ अ), संजना गणेश भायदे (५ ब), दर्शना अनिल त्रिपाठी (५ क), मेहुल अशोक शहा (५ ड), हितेश नरेंद्र जाधव (६ ड), नमिता प्रितेश पवार (११ अ), जितेंद्र मनोहर पाटील (११ ब), रसिका राजेंद्र ढगे (११ क), मनोज गोपाळ पाटील (११ ड), मीरा निकम (१६ ब), बंटी तिवारी (१६ क), गणेश बाळकृष्ण पाटील (१८ अ), हेमलता सिंग (१८ ब), ख्याती संदीप घरत (१८ क), गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव (१८ ड), महेश सदाशिव सरवणकर (२३ ब), निम्मी निपुण दोषी (२३ क), प्रदीप पवार (२३ ड), अपर्णा पाटील (२३ अ) यांचा समावेश आहे..बहुजनच्या १६ नगरसेवकांच्या विरोधात भाजपची न्यायालयात धाव; नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणीमहापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना विविध प्रकारची माहिती देणे अनिवार्य आहे. असे असताना निवडून आलेल्या बहुजन विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका भारतीय जनता पक्षाचे नितीन ठाकूर यांच्यासह इतर अर्जदारांनी वसईच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल केली आहे..नुकत्याच पार पडलेल्या वसई विरार महापालिका निवडणूकीत बविआने मित्रपक्षांसोबत ७१ जागा जिंकत बहुमत मिळवले आहे. यातील १६ नगरसेवकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माहिती लपवल्याची माहिती भाजपचे पराभूत उमेदवार नितीन ठाकूर यांनी उजेडात आणली आहे.यामाहितीच्या आधारे त्यांनी वसईतील दिवाणी न्यायाधीश जी. जे. श्रीसुंदर यांच्या न्यायालयात याबाबत रिट दाखल केली आहे.बेकायदा बांधकामे असणे, दाखल गुन्ह्यांचे विवरण लपवणे, मालमत्ता दडवून ठेवणे ही माहिती निवडणूक आयोगापासून लपवण्यात आल्याची तक्रार ठाकूर यांच्यासह पराभूत उमेदवारांनी याचिकेद्वारे केली आहे. सोळा जणांच्या या यादीत मातब्बर व माजी नगरसेवकांचा भरणा आहे..न्यायालयात रिट दाखल केलेल्यामध्ये आशिष वर्तक, अफीफ जमील शेख, लता कांबळे, संतूर जाधव, ज्योती धोंडेकर, बिना फुटर्याडो, स्वप्निल कवळी, डॉमिनिक रुमाव, लॉरेल डायस, शेखर घुरी, कन्हैया (बेटा) भोईर, अर्शद चौधरी, जयंत बसवंत, दीपा पाटील, आलमगीर डायर व रमेश घोरकना.यांचा समावेश आहे.दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८० (२) आणि एमएमसीए १९४९ च्या कलम ४८७ हे दावे दाखल आहेत. महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत उमेदवाराने बेकायदा बांधकाम केले असेल अथवा त्याच्या नातेवाईकांनी अशा स्वरूपाची बांधकामे केली असतील तर अशा नगरसेवकांची पदे अपात्र घोषित केली जातात..उशिराने प्राप्त झालेल्या पुराव्यानुसार सत्तेत बसण्याची तयारी करणाऱ्या अशा १६ जणांची यादीच न्यायालयासमोर सादर केलेली आहे. यात निवडणूक प्रक्रियेत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही सामील करण्यात आलेले आहे. भ्रष्ट मार्गाने ही प्रक्रिया झाली असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.या रिट वरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार आहे..