Thane News: कुत्रा चावला, इंजेक्शन दिली; तरीही चिमुकलीचा मृत्यू, निष्काळजीपणा की प्रणाली अपयश?

Stray Dog Attack: दिवा शहरात ५ वर्षीय चिमुकलीला कुत्रा चावल्यामुळे तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यामुळे महापालिका प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दिवा : दिवा शहरातील बेडेकर नगर, दिवा–आगासन रोड परिसरात कुत्रा चावल्याच्या घटनेनंतर उपचार सुरू असतानाच ५ वर्षीय निशा शिंदे या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर असून यामुळे महापालिका प्रशासन व सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

