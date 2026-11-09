दिवाळीच्या उत्सवात मुंबईत अग्नितांडव! कुठे इमारतीला आग, तर कुठे दुकानं जळून खाक; मुंबई-ठाण्यात कुठे काय घडलं?

मुंबई : दिवाळीच्या उत्सवामुळे मुंबईत आगीच्या घटनांचे संकट ओढवले असून, अवघ्या दोन दिवसांत शहरात ८९ आगीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. यापैकी २८ घटना फटाक्यांमुळे घडल्या आहेत. अंधेरी पश्चिम भागात उत्सवाच्या धामधुमीत एक दुर्दैवी घटना घडली, जिथे एका उंच इमारतीच्या १७ व्या मजल्यावर लागलेल्या आगीदरम्यान लिफ्टमध्ये अडकल्यामुळे ५६ वर्षीय सुरक्षा रक्षकाचा गुदमरून मृत्यू झाला. अपार्टमेंटमधील देवघरात लावलेल्या दिव्यामुळे ही आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..ठाण्यातील रहेजा गार्डनमध्ये आगीचे लोळसर्वत्र दिवाळीची धामधूम सुरू असताना वागळे इस्टेट येथील रहेजा गार्डनमधील कार्लाइल इमारतीला रविवारी रात्री भीषण आग लागली. इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर लागलेल्या आगीने चौदाव्या मजल्यापर्यंत फैलाव केला. त्यामुळे वरच्या मजल्यांवरील काही कुटुंबे अडकल्याची माहिती समोर आली. अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्यासह अडकलेल्या रहिवाशांची सुटका करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. रात्री उशिरापर्यंत आग विझविण्याचे काम सुरू होते. रात्री उशिरापर्यंत कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नव्हते. आग नेमकी कशामुळे लागली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Mumbai Local: फटाक्यांचा मुंबई लोकलला फटका, पश्चिम रेल्वेवर सिग्नल यंत्रणेत बिघाड; सकाळ-सकाळ मुंबईकरांचे हाल.तुर्भे शॉपिंग सेंटरच्या छतावर भीषण आगतुर्भे येथील गजबजलेल्या तुर्भे शॉपिंग सेंटरच्या छतावर रविवारी रात्री १०:१० वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. शॉपिंग सेंटरच्या दोन्ही बाजूला फुटणाऱ्या फटाक्यांच्या ठिणगीमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन दलाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेत आगीवर वेळेत नियंत्रण मिळवल्यामुळे मोठी जीवितहानी व खालील दुकानांचे नुकसान टळले आहे..डोंगरीतील गॅरेजला भीषण आगडोंगरी येथील हाजी कासम चाळ परिसरातील एका गॅरेजला रविवारी रात्री १०च्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. डॉ. महेश्वरी रोडवरील दत्त मंदिराजवळ ही घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन अग्निशमन दलाने लेव्हल १ नंतर लेव्हल-२ आग असल्याचे घोषित केले..मुंबई-पुणे प्रवासासाठी तब्बल ५ हजार रुपये, दिवाळीत प्रवाशांची खासगी बसचालकांकडून लूट; परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू.प्रभादेवी परिसरात आगीमुळे घबराटप्रभादेवी परिसरातील महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या मैदानातील एका गोदामाला भीषण आग लागली. सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली. गोदामात मंडप सजावटीचे साहित्य ठेवण्यात आले होते. आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केल्याने आगीचे मोठमोठे लोळ बाहेर पडू लागले. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.