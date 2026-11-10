Mumbai AQI: फटाक्यांमुळे प्रदूषणाचा झाकोळ! महामुंबईत हवेची गुणवत्ता ढासळली; धक्कादायक अहवाल समोर

मुंबई : न्यायालयीन निर्बंध आणि महापालिकांचे आवाहन धुडकावून लक्ष्मीपूजनाला झालेल्या फटाक्यांच्या आतषबाजीने मुंबईसह महामुंबई परिसर प्रदूषणाने झाकोळले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेलमध्ये अनेक ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेची खराब ते गंभीर श्रेणी नोंदवली गेली. महापालिकांच्या आकडेवारीनुसार, ठाणे शहरात हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) १५०, तर मुंबईत वांद्रे रेक्लमेशन आणि कलानगर येथे २३१ इतका नोंदविण्यात आला. वांद्रे पूर्व येथे निर्देशांक सर्वाधिक २८४ होता. त्याचबरोबर फटाक्यांच्या आवाजाने ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडली..मुंबईत लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री पीएम २.५चे प्रमाण प्रतिघनमीटर १९२ मायक्रोग्रॅमपर्यंत पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी वांद्रे रेक्लमेशन आणि कलानगर येथे हवा गुणवत्ता निर्देशांक २३१ नोंदविण्यात आला. विशेष म्हणजे, याच परिसरातील बांधकामस्थळांवरील प्रदूषण मोजणाऱ्या फलकांवर मात्र समाधानकारक हवा गुणवत्ता दाखविण्यात आली. त्यामुळे मोजमाप यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Mumbai Airport: मुंबईतून परदेशात जाणाऱ्या 'त्या' प्रवाशांना आता नवी मुंबई गाठावी लागणार? १२ कंपन्यांचा विरोध का?.ठाण्यात एक्यूआय ९५ वरून १५० वर पोहोचला. धूलिकणांचे प्रमाणही निर्धारित मयदिपेक्षा अधिक नोंदविले गेले. महापालिकेच्या कासारवडवली, उपवन आणि कोपरी येथील निरीक्षण केंद्रांवरील नोंदीनुसार, दिवाळीपूर्वीच्या सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण ९८ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटरवरून १५७ वर पोहोचले. नायट्रोजन ऑक्साइडचे प्रमाण ३९वरून ४२, तर गंधक डायऑक्साइडचे प्रमाण १६ वरून ३० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर झाले..उडणाऱ्या फटाक्यांवर मुंबई, ठाण्यात बंदीमुंबई, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात रॉकेटसह हवेत उडणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या फटाक्यांमुळे आगीच्या घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका हद्दीत ९ ते २५ नोव्हेंबरपर्यंत, तर ठाणे जिल्ह्यात ९ नोव्हेंबर ते आठ जानेवारी या कालावधीत इमारतींची गच्ची, बाल्कनी, पार्किंग, आवार आणि दाट लोकवस्तीच्या परिसरात ही बंदी लागू असेल. मुंबई महापालिका आयुक्त (प्रभारी) प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा व ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी हे स्वतंत्र आदेश काढले आहेत..Mumbai News: जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.