Diwali Firecrackers: दिवाळीत फटाके फोडताय, सावधान! अनेक फटाक्यांत विषारी पदार्थांचा समावेश; धक्कादायक अहवाल समोर

Firecrackers Harmful for Environment: दिवाळीत फटाक्यांत विषारी घटक असून त्याचा हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. असा अहवाल आवाज फाउंडेशनच्या चाचणीतून समोर आला.
मुंबई : दिवाळीत फोडल्या जाणाऱ्या अनेक फटाक्यांतून घातक विषारी जड धातू बाहेर पडत असल्याचे निरीक्षण आवाज फाउंडेशनच्या चाचणीतून समोर आले आहेत. या विषारी घटकातून हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या विषारी फटाक्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नियंत्रित करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे, असे आवाज फाउंडेशनकडून सांगण्यात आले.

