Diwali Firecrackers: दिवाळीत फटाके फोडताय, सावधान! अनेक फटाक्यांत विषारी पदार्थांचा समावेश; धक्कादायक अहवाल समोर

मुंबई : दिवाळीत फोडल्या जाणाऱ्या अनेक फटाक्यांतून घातक विषारी जड धातू बाहेर पडत असल्याचे निरीक्षण आवाज फाउंडेशनच्या चाचणीतून समोर आले आहेत. या विषारी घटकातून हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या विषारी फटाक्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नियंत्रित करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे, असे आवाज फाउंडेशनकडून सांगण्यात आले..'ग्रीन' आणि 'पर्यावरणपूरक' असे दावे करणाऱ्या फटाक्यांमध्ये मानकांपेक्षा तीन पट अधिक विषारी रसायने असल्याचे आवाज फाउंडेशनच्या चाचणीत समोर आले आहेत. तपासणीत २५ पैकी २० ब्रँड्समध्ये लेबलवर लिहिलेल्या आणि प्रत्यक्षात असलेल्या रासायनिक घटकांमध्ये प्रचंड फरक आढळला. आवाज फाउंडेशनच्या चाचणीनुसार, बाजारातील बहुतांश फटाक्यांमध्ये विषारी जड धातू आढळले जे दिवाळीत वायू प्रदूषण तीव्र करतात. ८० टक्के फटाक्यांमध्ये लेबलिंगमध्ये फसवणूक दिसली, तर ६५ टक्के फटाक्यांवर डेसिबल मर्यादेची नोंदही नव्हती, असे सांगण्यात आले..Postal Stamp Scam: पोस्ट तिकिटांचा 8 कोटींचा घोटाळा! पाच पत्रांमुळे काळाबाजार समोर; त्रिकूट अटकेत.अनेक वर्षांच्या चाचण्यांनंतरही सरकार या रसायनांच्या परिणामांना रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा आवाज फाउंडेशनने केला आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे रसायन श्वसनमार्गाने शरीरात जाऊन कर्करोग, दमा आणि हृदयविकाराचा झटका निर्माण करू शकतात. लहान मुले आणि वयोवृद्धांसाठी हे प्राणघातक ठरू शकते. यामुळे त्वचारोग आणि श्वसनाचे आजार वाढण्याचा धोका आहे..संबंधित कंपन्यांवर कारवाईची मागणीआवाज फाउंडेशनच्या सुमैरा अब्दुलअली यांनी सांगितले, की हा अहवाल आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला आहे. या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे, ही आमची मागणी आहे..Thane News: पालिका बसमार्गात बदल, अवजड वाहनांना सक्त बंदी अन...; गर्दी टाळण्यासाठी दिवाळीपूर्व वाहतुकीचा मास्टर-प्लॅन!