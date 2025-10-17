मुंबई

Diwali Festival: पशुपक्ष्यांना दिवाळी सण जीवघेणा, फटाके ठरतायत धोक्याचे! पर्यावरणप्रेमींची नागरिकांना हाक

Diwali Fireworks: दिवाळी सणात फटाक्यांची आतिषबाजी होते. यामुळे अनेक प्राणी आणि पक्ष्यांना त्रास होत असल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत नागरिकांना मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिवाळीचा सण म्हणजे प्रकाश, आनंद आणि उत्साहाचा उत्सव, पण या उत्साहाच्या दरम्यान आपल्या आजूबाजूला असणारे पशु-पक्षी मात्र फटाक्‍यांच्या आवाजाने त्रस्त होतात. प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या प्रचंड आवाजामुळे अनेक प्राणी घाबरून पळून जातात, जखमी होतात आणि मृत्युमुखीही पडतात.

