Thane News: दिवाळीनिमित्त ठाण्यात वाहतुकीत बदल, काय असतील पर्यायी मार्ग?

ठाणे : दिवाळी पहाटनिमित्त २० ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातील नौपाडा परिसरात विविध संस्थांमार्फत कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यादरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या दिवशी सकाळी ६ ते दुपारी २ वाजेदरम्यान वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन ठाणे शहर वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..विविध संस्थांतर्फे दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांना ठाणेकर रसिक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी ठाण्यात वाहतुकीत बदल केले आहेत..अशी आहे पर्यायी व्यवस्थाडॉ. मुस चौकाकडून गडकरी सर्कलच्या दिशेने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना डॉ. मुस चौक येथे प्रवेश बंद केला असून, ती वाहने डॉ. मुस चौकातून सरळ टॉवर नाका टेंभी नाका मार्गे पुढे जातील.तर गडकरी सर्कलकडून डॉ. मुस चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्वप्रकारच्या वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. ती वाहने अल्मेडा चौक वंदना टी पॉइंट गजानन चौक तीन पेट्रोलपंप हरिनिवास सर्कल मार्गे पुढे जातील.तसेच घंटाळी साईनाथ चौकाकडून पु. ना. गाडगीळ चौकाच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांना श्रद्धा वडापाव, घंटाळी चौक येथे प्रवेशबंदी असल्याने ती वाहने घंटाळी देवी पथ रोडमार्गे इच्छितस्थळी जातील..गजानन महाराज चौक ते तीन पेट्रोलपंप या सावरकर रोडवरील काका सोहनी पच या गल्लीतून पु.ना. गाडगीळ चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना गजानन महाराज चौक येथे प्रवेशबंदी आहे. ही वाहने तीन पेट्रोलपंप हरिनिवास सर्कल मार्गे अथवा घंटाळी रोडने पुढे मार्गक्रमण करतील.राजमाता वडापाव सेंटरकडून गजानन महाराज चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना राजमाता वडापाव सेंटर येथे प्रवेशबंदी केल्याने ती वाहने राजमाता वडापाव सेंटर येथूनच गोखले रोडने पुढे जातील, असे स्पष्ट केले आहे. ही अधिसूचना अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू राहणार नाही, असेही सांगितले आहे..