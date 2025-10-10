मुंबई

Thane News: दिवाळीनिमित्त ठाण्यात वाहतुकीत बदल, काय असतील पर्यायी मार्ग?

Thane Traffic Route Change: दिवाळी पहाटनिमित्त ठाण्यातील नौपाडा परिसरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामुळे वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून पर्यायी मार्ग देण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : दिवाळी पहाटनिमित्त २० ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातील नौपाडा परिसरात विविध संस्थांमार्फत कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यादरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेऊन वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या दिवशी सकाळी ६ ते दुपारी २ वाजेदरम्यान वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन ठाणे शहर वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.

