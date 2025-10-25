Mumbai Goa Highway Traffic Jam Update : झाली दिवाळी! परतीच्या प्रवासातही वाहतूक कोंडी, मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा....

दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर कोकणातून मुंबईकडे परतणाऱ्या चाकरमान्यांना मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. विशेषतः माणगाव आणि इंदापूर भागात वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मागील दीड तासांपासून वाहने अडकून पडली असून, प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे..दिवाळीनिमित्त कोकणात गेलेले चाकरमानी आता शनिवार-रविवारी मुंबईकडे परतू लागले आहेत. मात्र, त्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे. माणगाव ते इंदापूर दरम्यानच्या भागात गेल्या दीड ते दोन तासांपासून वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. रस्त्याच्या दुरुस्ती कामामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे..Sea Link : वांद्रे-वरळी सी लिंकवर लवकरच स्वयंचलीत टोल यंत्रणा.या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना मनस्ताप होत असून त्यांच्या वेळेचा अपव्यय होतो आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे त्यांना मुंबईत पोहोचण्यास उशीर होतो आहे. खऱं तर या मार्गावरील वाहतूक कोंडी काही नवी नाही. .Mumbai Goa Highway Accident : ब्रेक निकामी अन् ट्रकने केला आठ वाहनांचा चुराडा, भीषण अपघातात तरुण ठार, मुंबई - गोवा महामार्गावरील घटना.या वर आता कायमस्वरुपी मार्ग काढावा आणि सरकारने महामार्गाच्या रखडलेल्या कामांना गती द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.