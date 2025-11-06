मुंबई

D-Mart मध्ये शॉपिंगची तयारी करताय? आधी हे वाचा... नाहीतर खिसा होणार रिकामा! मुंबईतील धक्कादायक प्रकाराने सगळे हैराण

Serial Bag Snatcher Targeted Crowded D-Mart in Mumbai : मुंबईतील डी-मार्टमध्ये चोरी करणारा सीरियल स्नॅचर अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. त्याच्या गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
मुंबई : शहरातील गजबजलेल्या सुपरमार्केट्समध्ये खरेदी करताना महिलांच्या पर्स आणि मौल्यवान वस्तू चोरणाऱ्या सीरियल स्नॅचरला अखेर पोलिसांनी जाळ्यात अडकवले आहे. मुंबईतील डी-मार्टसारख्या दुकानांमध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी करणाऱ्या आरोपीची ओळख बपी रतन भट्टाचार्य (वय ५३) अशी आहे.

