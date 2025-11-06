D-Mart मध्ये शॉपिंगची तयारी करताय? आधी हे वाचा... नाहीतर खिसा होणार रिकामा! मुंबईतील धक्कादायक प्रकाराने सगळे हैराण

मुंबई : शहरातील गजबजलेल्या सुपरमार्केट्समध्ये खरेदी करताना महिलांच्या पर्स आणि मौल्यवान वस्तू चोरणाऱ्या सीरियल स्नॅचरला अखेर पोलिसांनी जाळ्यात अडकवले आहे. मुंबईतील डी-मार्टसारख्या दुकानांमध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी करणाऱ्या आरोपीची ओळख बपी रतन भट्टाचार्य (वय ५३) अशी आहे. .१० पेक्षा अधिक चोरीच्या घटनांमध्ये सहभागएमएचबी कॉलनी पोलिसांनी शनिवारी मीरारोड येथून त्याला अटक केली. आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून, मुंबईतील विविध डी-मार्ट शाखांमध्ये १० पेक्षा अधिक चोरीच्या घटनांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे..क्षणार्धात चोरी करून पसारपोलिसांच्या माहितीनुसार, भट्टाचार्य शॉपिंग करताना महिलांच्या ट्रॉलीमध्ये ठेवलेल्या पर्स, रोख रक्कम, एटीएम कार्ड्स, मोबाईल फोन आणि महत्त्वाची कागदपत्रे चोरत होता. तो गर्दीमध्ये मिसळून क्षणार्धात चोरी करून पसार होत असे. यामुळे ग्राहकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते..D-Mart Theft : वाढत्या चोरीमुळे DMart झाले अलर्ट, चोरांना पकडण्यासाठी वापरली ही स्पेशल आयडिया, बनवले कडक नियम.महिलांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्याअनेक महिलांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या होत्या, ज्यात पर्समध्ये असलेली रोख रक्कम, क्रेडिट कार्ड्स आणि ओळखपत्रे गमावल्याचे सांगितले होते. या चोर्यांमुळे डी-मार्टसारख्या मोठ्या साखळी दुकानांमध्ये ग्राहकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..पोलिसांनी सापळा रचलाएमएचबी कॉलनी पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि ग्राहकांच्या तक्रारींच्या आधारे आरोपीचा माग काढला. मीरारोड येथील एका डी-मार्ट शाखेतील घटनेनंतर पोलिसांनी सापळा रचला आणि भट्टाचार्यला रंगेहाथ पकडले. अटकेदरम्यान त्याच्याकडून चोरीच्या काही वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत..आरोपी एमएचबी कॉलनी पोलिसांच्या ताब्यातमुंबई व्यतिरिक्त ठाणे आणि नवी मुंबईतील डी-मार्ट शाखांमध्येही त्याने चोर्या केल्या असण्याची शक्यता आहे. सध्या आरोपी एमएचबी कॉलनी पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात प्रक्रिया सुरु आहे. पोलिस त्याच्या साथीदारांचा आणि इतर संभाव्य घटनांचा शोध घेत आहेत..D-Mart Income: बापरे! डीमार्टची 'ही' फक्त तीन महिन्यांची कमाई… आकडा वाचून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.