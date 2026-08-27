सायनमध्ये डॉक्टरचा हायव्होल्टेज ड्रामा! नोकरीवरून काढल्याच्या रागात थेट टॉवरवर चढला अन्...; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

मुंबई : मुंबईतील सायन रेल्वे स्थानकात खळबळजनक घटना घडली आहे. नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या रागातून एका डॉक्टरने थेट रेल्वे स्थानकातील टॉवरवर चढून गळफास घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाकडून संबंधित व्यक्तीला सुरक्षितपणे खाली उतरवले. मात्र या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून एकच खळबळ उडाली होती. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. २७) रोजी सायन रेल्वे स्थानकात सकाळी पावणे आठ ते आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या रागातून एका डॉक्टरने रेल्वे स्थानकातील एका हाय व्होल्टेज टॉवरवर चढून गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हा थरारक प्रकार निदर्शनास येताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले..Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल.त्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाकडून बचाव मोहीम राबवत संबंधित व्यक्तीला सुरक्षितपणे खाली उतरवत त्याला सीपीआर देण्यात आला, ज्यामुळे पीडित व्यक्तीचा जीव वाचला. सध्या या व्यक्तीला पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..Crime News: मामाची अल्पवयीन भाचीवर घाणेरडी नजर, उपचाराच्या बहाण्याने बाहेर नेत घृणास्पद कृत्य; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?.नेमके प्रकरण काय?पीडित डॉक्टर व्यक्ती सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील रहिवासी आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्र वेळेवर जमा न करू शकल्याने संबंधित संस्थेने त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. या कारणामुळे संबंधित व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले. "मला पुन्हा कामावर रुजू करावे आणि माझ्यावर अन्याय करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी," या मागणीसाठी संबंधित व्यक्ती सायन रेल्वे स्थानकातील टॉवरवर चढला होता, अशी माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.