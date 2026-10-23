मुंबई

'माझ्याशी बोल, नाहीतर 'ते' फोटो व्हायरल करेन', विवाहित तरुणाच्या धमकीला कंटाळली; डोंबिवलीतील २३ वर्षीय विद्यार्थिनीनं टोकाचं पाऊल उचललं

Dombivli Crime: डोंबिवलीतील फिजिओथेरपीच्या २३ वर्षीय विद्यार्थिनीनं टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Dombivli Crime

Dombivli Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : गोलवली येथील एका लॉजमध्ये २३ वर्षीय फिजिओथेरपीच्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी सुमीत खवळे (वय ३०) याच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, मानसिक त्रास, खासगी फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी दिल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप केला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
Dombivli
Crime Against Girl
Marathi News Esakal
www.esakal.com