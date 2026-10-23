'माझ्याशी बोल, नाहीतर 'ते' फोटो व्हायरल करेन', विवाहित तरुणाच्या धमकीला कंटाळली; डोंबिवलीतील २३ वर्षीय विद्यार्थिनीनं टोकाचं पाऊल उचललं

डोंबिवली : गोलवली येथील एका लॉजमध्ये २३ वर्षीय फिजिओथेरपीच्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी सुमीत खवळे (वय ३०) याच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, मानसिक त्रास, खासगी फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी दिल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप केला आहे. .याप्रकरणी सुमीत याला पोलिसांनी अटक केली आहे. संबंधित मुलगी अंबरनाथ येथे फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेत होती. गोलवली येथे एका लॉजमध्ये ८ ऑक्टोबरला थांबली होती. खोलीतून प्रतिसाद मिळत नसल्याने लॉज कर्मचारी आणि पोलिसांनी दरवाजा उघडला त्या वेळी ती मृतावस्थेत आढळली..BEST Bus Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार? बोनसबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार .उरणमध्ये तरुणावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्नउरण तालुक्यातील चिरनेर-गव्हाण फाटा रस्त्यावर भोम येथील पी. पी. खारपाटील पेट्रोलपंपाजवळ एका युवकावर धारदार शस्त्राने वार करून अंगावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २२) सायंकाळी घडली. नमेश कृष्णा पाटील (वय ३२, रा. सारडे) असे जखमी युवकाचे नाव असून, त्याला उपचारासाठी पनवेल येथील गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे उरण परिसरात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नमेश कामावरुन घरी येत असताना भोम येथील पी. पी. खारपाटील पेट्रोल पंपाजवळ मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना अडवत धारदार शस्त्राने वार केले. या हल्ल्यात नमेश खाली कोसळल्यानंतर हल्लेखोरांनी त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतून त्याला पेटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर दोघेही घटनास्थळावरून फरार झाले. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..Mumbai News: सीएसएमटी स्थानकावर छताचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, 2 प्रवासी जखमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.