Dombivli: क्रिकेट खेळताना चिमुकल्यावर काळ ओढवला; हसत्याखेळत्या कुटुंबाची स्वप्न क्षणात उद्ध्वस्त, मुंबईत नेमकं काय घडलं?

मुंबई : डोंबिवलीत एक हृदयद्रावक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. विजेचा तीव्र धक्का लागून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे मृत मुलाच्या कुटूंबावर शोककळा पसरली असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पूर्वेकडील गोग्रासवाडी परिसरात असलेल्या जिजाईनगरमध्ये धक्कादायक घटना घडली. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या महावितरणच्या फिडर पिलरला स्पर्श झाल्याने विजेचा धक्का लागून मुलाचा मृत्यू झाला. कृष्णा संजय यादव (७ वर्ष ९ महिने)असे मृत मुलाचे नाव आहे..नेमकं काय घडलं?गेल्या ८ वर्षांपासून जिजाईनगरातील विठ्ठल कृपा बिल्डिंगमध्ये यादव कुटुंबीय वास्तव्य करीत आहेत. मृत मुलाचे वडील संजय मेवालाल यादव हे डोंबिवली परिसरात टेम्पो चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. संजय आणि त्यांची पत्नी निशा यांना अर्जुन आणि कृष्णा अशी दोन अपत्ये आहेत. यातील लहान मुलगा कृष्णा हा शाळेला सुट्टी असल्याने इमारतीच्या मागील बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेत खेळत होता. यावेळी त्याचा बॉल यमुना अर्जुन सोसायटीसमोर कॉर्नरला असलेल्या लाईटचा फिडर पिलर जवळ गेला. तो बॉल काढत असताना लाईटच्या फिडरला स्पर्श झाल्याने शाॅक लागून कृष्णा बेशुद्ध पडला..हे पाहताच परिसरातील रहिवाशांनी कृष्णाला स्टार कॉलनीतील एसीई रूग्णालयात नेले. मात्र तेथील डॉक्टर मुकेश केणे यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. या संदर्भात कृष्णाचे वडील संजय यादव यांनी आपला मुलगा कृष्णा याच्या मृत्यूबाबत माझा कुणावर संशय नाही, अगर तक्रार नसल्याचे जबाबात म्हटले आहे. तसेच माहितीनुसार टिळकनगर पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.