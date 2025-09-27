मुंबई

Dombivli Crime: मैत्रिणीसोबत वाद झाला, नैराश्यातून तरुणाने उचलल टोकाचं पाऊल, इमारतीच्या ११व्या मजल्यावर गेला अन्...

Crime News: डोंबिवलीतील 21 वर्षीय तरुणाने इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Dombivli Crime

Dombivli Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवलीतील 21 वर्षीय तरुणाने इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ऋषिकेश शर्विल परब (वय 21) आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. दरम्यान, तरुणाच्या आत्महत्येमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
Mumbai
crime marathi news
Dombivli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com