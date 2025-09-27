Dombivli Crime: मैत्रिणीसोबत वाद झाला, नैराश्यातून तरुणाने उचलल टोकाचं पाऊल, इमारतीच्या ११व्या मजल्यावर गेला अन्...

डोंबिवली : डोंबिवलीतील 21 वर्षीय तरुणाने इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ऋषिकेश शर्विल परब (वय 21) आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. दरम्यान, तरुणाच्या आत्महत्येमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..डोंबिवलीत वंदे मातरम कॉलेजचा विद्यार्थी ऋषिकेश शर्विल परब (वय 21) या तरुणाने राहत्या इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मैत्रिणीसोबत वाद झाल्यानंतर त्याने टोकाचा निर्णय घेतला आणि आत्महत्या केली आहे. दरम्यान, त्याच्या उडी मारतानाचं दृश्य पाहून परिसरातील लोकांनी हळहळ व्यक्त केलीये. ऋषिकेश परब हा इमारतीतील 5 व्या मजल्यावर राहात होता. मात्र, त्याने 11 व्या मजल्यावर जात उडी मारली आणि आयुष्याचा शेवट केलाय..Dombivli Crime: लज्जास्पद ! पाहिलीतील चिमुकलीसोबत नको ते कृत्य, कल्याणमधील शाळेत मुख्याद्यापकाने गाठला विकृतीचा कळस.21 वर्षीय ऋषिकेश परब तो राहात असलेल्या सोसायटीत सकाळी 8 वाजल्यापासून बसलेला होता. प्राथमिक तपास केल्यानंतर मैत्रिणीसोबत झालेल्या वादातून त्याने हे पाऊल उचलल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. परब 5 व्या मजल्यावर राहात होता, मात्र त्याने थेट 11 व्या मजल्यावर जाऊन फायर डक मधून उडी घेतली. .सकाळी 11.46 वाजता घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आली. मात्र, अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचल्यावर काही वेळातच, दुपारी सुमारे 12 वाजता ऋषिकेशने उडी घेतली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ऋषिकेश वंदे मातरम कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होता. घटनेनंतर पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे..Bullet Train: देशाचं पहिलं बुलेट ट्रेन स्टेशन तयार! कधी धावणार गाडी? काय असतील सुविधा?.नेमके काय घडले?ऋषिकेश परब तो राहात असलेल्या सोसायटीत सकाळी 8 वाजल्यापासून बसलेला होता. प्राथमिक तपास केल्यानंतर मैत्रिणीसोबत झालेल्या वादातून त्याने हे पाऊल उचलल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. परब 5 व्या मजल्यावर राहात होता, मात्र त्याने थेट 11 व्या मजल्यावर जाऊन फायर डक मधून उडी घेतली. सकाळी 11.46 वाजता घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आली. मात्र, अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचल्यावर काही वेळातच, दुपारी सुमारे 12 वाजता ऋषिकेशने उडी घेतली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ऋषिकेश वंदे मातरम कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होता. घटनेनंतर पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.