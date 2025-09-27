Dombivli Crime: लज्जास्पद ! पाहिलीतील चिमुकलीसोबत नको ते कृत्य, कल्याणमधील शाळेत मुख्याद्यापकाने गाठला विकृतीचा कळस

डोंबिवली : शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापकानेच शाळेतील पहिलीत शिकणाऱ्या 6 वर्षीय चिमुरडी सोबत अश्लील चाळे केल्याची धक्कादायक घटना निळजे येथे घडली आहे. ग्रामस्थांनी या नाराधम शिक्षकाला चांगलाच चोप देऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केल आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात मुख्याध्यापक महेंद्र खैरनार (वय 47) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे. .कल्याण ग्रामीण मधील कल्याण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या निळजे जिल्हा परिषद शाळेत ही घटना घडली आहे. 1 ली ते 7 वी पर्यंत शाळा असून यात 3 पुरुष शिक्षक व 2 महिला शिक्षिका आहेत. शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक महेंद्र खैरनार यांनी इयत्ता पहिलीत शिक्षण घेणाऱ्या एका मुलीशी अश्लील वर्तन केले. नंतर तिला त्रास होऊ लागल्याने तिने हा प्रकार तिच्या आईला सांगितल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली..Bullet Train: देशाचं पहिलं बुलेट ट्रेन स्टेशन तयार! कधी धावणार गाडी? काय असतील सुविधा?.मुलीच्या पालकांना हा प्रकार कळताच त्यांनी शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपतालुका प्रमुख ॲड. मुकेश भोईर यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली. त्यांनी तात्काळ याची गंभीर दखल घेऊन ग्रामस्थांच्या मदतीने महेंद्र याला यथेच्छ चोप दिला. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने मुख्याध्याकाला मनापाडा पोलीस ठाण्यात आणून पोलिसांच्या स्वाधीन केले..मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत शिक्षकाच्या विरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली. सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुरेश हेमाडे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून मुख्याध्यापक महेंद्र याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली असल्याचे त्यांनी सांगितले..इलेक्ट्रिक ब्रश कसे तयार झाले? वाचा इतिहास....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.