Dombivli Crime: लज्जास्पद ! पाहिलीतील चिमुकलीसोबत नको ते कृत्य, कल्याणमधील शाळेत मुख्याद्यापकाने गाठला विकृतीचा कळस

Crime News: कल्याण येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. शाळेतील मुख्यध्यापकाने ६ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
डोंबिवली : शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापकानेच शाळेतील पहिलीत शिकणाऱ्या 6 वर्षीय चिमुरडी सोबत अश्लील चाळे केल्याची धक्कादायक घटना निळजे येथे घडली आहे. ग्रामस्थांनी या नाराधम शिक्षकाला चांगलाच चोप देऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केल आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात मुख्याध्यापक महेंद्र खैरनार (वय 47) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.

