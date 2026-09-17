Crime News: धक्कादायक! चार वर्षीय चिमुकलीसोबत ८५ वर्षीय वृद्धाचे अश्लील कृत्य, डोंबिवलीत संतापाची लाट

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील रामनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चारवर्षीय मुलीशी अश्लील वर्तन केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुलीच्या शेजारी राहणाऱ्या ८५ वर्षीय व्यक्तीला रामनगर पोलिसांनी बुधवारी (ता. १६) अटक केली. या घटनेनंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पीडित मुलगी रामनगर परिसरात कुटुंबीयांसह राहते. शेजारी राहणाऱ्या ८५ वर्षीय व्यक्तीने तिच्याशी अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यानंतर रामनगर पोलिसांनी प्रकरणाची दखल घेत संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन चौकशी केली..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.प्राथमिक तपासानंतर ८५ वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अल्पवयीन मुलीशी संबंधित प्रकरण असल्याने पोलिसांकडून तपासात गोपनीयता राखली जात आहे. घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती तसेच अन्य बाबींचा तपास रामनगर पोलिस करीत आहेत. या घटनेनंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..नेमके काय घडले?चार वर्षीय चिमुकलीची आई घरात काम करत असताना तिची चार वर्षीय मुलगी घराबाहेर खेळायला गेली. चिमुकली खेळत असताना शेजारी राहणाऱ्या एका नराधम वृद्धाची चिमुकलीवर नजर पडली. यावेळी वृद्ध व्यक्तीने चिमुकलीला घरी बोलावून तिच्यासोबत अयोग्य प्रकार केले. थोड्यावेळाने पीडित मुलीची आई घराबाहेर येताच मुलीची शोधाशोध करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी महिलेला तिची मुलगी शेजाऱ्याच्या घरात आढळली. त्यानंतर मुलीसोबत अयोग्य प्रकार केल्याचे निदर्शनास आले..Central Railway: खोपोलीकरांसाठी लोकलला 'ब्रेक'! पळसदरी-खोपोलीदरम्यान दोन महिने विशेष ब्लॉक, पाहा वेळापत्रक.दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित मुलीच्या आईने तातडीने मुलीची सुटका करत डोंबिवलीतील रामनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. नराधमाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम 75 (2) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. तसेच पोलिसांनी ८५ वर्षीय आरोपीला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.