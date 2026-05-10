Thane Crime: नराधम बापाचा २ लेकींवर अत्याचार, लहान बहिणीवर अत्याचारानंतर मोठ्या मुलीने आईला सांगितल्यानं घटना उघड; डोंबिवलीत खळबळ

कल्याण : डोंबिवली शहरात बाप-लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका बापाने आपल्या दोन पोटच्या मुलींवरच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत या ४५ वर्षीय नराधमाला अटक केली आहे. .डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा परिसरात राहणाऱ्या एक ४५ वर्षांचा व्यक्ती पत्नी कामानिमित्त बाहेर असल्याच्या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या १९ वर्षांच्या मोठ्या मुलीवर गेल्या काही महिन्यांपासून लैंगिक अत्याचार करत होता; मात्र याबाबत घाबरलेल्या मुलीने आईला याबद्दल सांगितले नाही. त्यामुळे त्या विकृत बापाची हिंमत अधिक वाढली..अत्याचाराचा प्रकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीडित मोठी मुलगी सहन करत होती. त्यानंतर या नराधमाची मजल आणखीन वाढली आणि त्याने तिची लहान १० वर्षांच्या बहिणीवरदेखील अत्याचार केल्याने मोठ्या बहिणीने याविरोधात आवाज उठून घडलेला प्रकार आपल्या आईला सांगितला. तिने लागलीच मानपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन याविरोधात मुलींच्या फिर्यादीवरून विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. मानपाडा पोलिसांनी आरोपी बापाला अटक केली आहे.