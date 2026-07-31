मुंबई

Dombivli Crime: रूम आणि काम देण्याचं आमिष दाखवलं, तिघांनी मुलीला निर्जन ठिकाणी नेलं अन्..., १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; डोंबिवलीत खळबळ

Dombivli Crime: डोंबिवलीत १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.
Dombivli Crime News latest

Crime Case in Dombivli

ESakal

Mansi Khambe
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डोंबिवली : डोंबिवली येथे मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राहण्यासाठी रूम आणि काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तीन जणांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेतील आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून यामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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