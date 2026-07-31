Dombivli Crime: रूम आणि काम देण्याचं आमिष दाखवलं, तिघांनी मुलीला निर्जन ठिकाणी नेलं अन्..., १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; डोंबिवलीत खळबळ

डोंबिवली : डोंबिवली येथे मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राहण्यासाठी रूम आणि काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तीन जणांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेतील आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून यामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ही धक्कादायक घटना घडली. तीन आरोपींनी एका सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार केला. कौटुंबिक वादामुळे घर सोडून निघालेल्या पीडितेला आरोपींनी कामावर लावून देतो, तसेच राहण्यासाठी एक खोली देतो असे सांगत एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले. त्यांनतर मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून नराधमांनी पीडितेला रस्त्यावर सोडून दिले..Mumbai Local: सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल ४५ दिवस बंद? रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, नेमके कारण काय? .दरम्यान, या घटनेनंतर कुळगाव बदलापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पीडित मुलगी पोहोचली असता काही नागरिकांनी तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यांनतर पीडितेने घडलेला सर्व प्रकार पोलिसांना सांगितला. तथापि, पीडित अल्पवयीन मुलगी काही दिवसापासून घरातून बेपत्ता होती. त्यामुळे तिच्या कुटुंबीयांनी मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. यामुळे मानपाडा पोलिसांना अधिक माहिती मिळताच पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवले आणि तिन्ही नराधमांना ताब्यात घेतले..नेमके काय घडले?भाऊजाई सोबत वाद झाल्याने डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहणारी एक १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी एका व्यक्तीसोबत घरातून निघून गेली होती. त्यानंतर बदलापूर कटाई रस्त्यावर एका हॉटेलला जेवण घेण्यासाठी गेली असता मुलीकडे पैसे नसल्याने हॉटेल चालक अंगूर सिंह याने मुलीला खायला दिले. तसेच अल्पवयीन मुलीला मदत करण्याच्या नावाखाली तिच्या विश्वास संपादन केले..यानंतर अंगूर सिंह याने परिसरात राहणाऱ्या दोन अल्पवयीन तरुणांसोबतही मुलीची ओळख करून दिली. यावेळी अल्पवयीन मुलीने तिघांना आपली व्यथा सांगितली. मुलीचा फायदा घेत तिघांनी तिला कामावर लावून देतो आणि राहायला घर पण देतो असे सांगून एका ठिकाणी घेऊन गेले आणि तिच्यावर सामूहिक दुष्कर्म केले. तसेच घडलेला प्रकरणानंतर तिन्ही आरोपींनी मुलीला रस्त्यावर सोडून दिले..Mumbai Water Supply: मुंबईतील धरणातील जलसाठा ८८ टक्क्यांवर, १० टक्के पाणीकपात कधी संपणार? महत्त्वाची माहिती समोर .आरोपींची माहितीया घटनेतील आरोपींपैकी दोन आरोपी अल्पवयीन असल्याची माहिती आहे. अंगूर सिंह (२२) हा हॉटेल चालक असून इतर दोन अल्पवयीन आहेत. पोलिसांनी अंगूर सिंह याला अटक केली आहे. त्याला कल्याण कोर्टात पोलीस हजर करणार असून इतर दोघांना बाल न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.