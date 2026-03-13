मुंबई

गॅस कनेक्शन बंद करण्याची भीती; डोंबिवलीत महिलेला ३ लाखांचा गंडा, ‘महानगर गॅस’च्या नावाने फसवणूक

Dombivli Woman Duped Of Rs 3 Lakh In Gas Bill Scam : डोंबिवलीतील एका नोकरदार महिलेला जवळपास तीन लाख रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डोंबिवली : गॅस बिल थकबाकी असल्याचे सांगून कनेक्शन बंद करण्याची भीती दाखवत सायबर भामट्यांनी डोंबिवलीतील एका नोकरदार महिलेला जवळपास तीन लाख रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

