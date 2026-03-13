गॅस कनेक्शन बंद करण्याची भीती; डोंबिवलीत महिलेला ३ लाखांचा गंडा, ‘महानगर गॅस’च्या नावाने फसवणूक

डोंबिवली : गॅस बिल थकबाकी असल्याचे सांगून कनेक्शन बंद करण्याची भीती दाखवत सायबर भामट्यांनी डोंबिवलीतील एका नोकरदार महिलेला जवळपास तीन लाख रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनीलनगर परिसरात राहणाऱ्या स्मिता राणे यांच्या पतीच्या मोबाईलवर गेल्या आठवड्यात एक एसएमएस आला. ‘तुम्ही भरलेले गॅस बिल आमच्या नोंदीत दिसत नाही. तातडीने अपडेट न केल्यास तुमचे गॅस कनेक्शन बंद करण्यात येईल,’ असा इशारा त्या संदेशात देण्यात आला होता. त्यानुसार राणे यांनी संदेशातील क्रमांकावर संपर्क साधला..Nagpur fraud: नागपूरात दालमिल मालकांची सव्वासहा कोटींनी फसवणूक; चणा बुक केल्यावरही पाठविण्यास टाळाटाळ, लकडगंजमध्ये चौघांविरोधात गुन्हा!.फोनवरील व्यक्तीने स्वतःला महानगर गॅस कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगत त्यांना विश्वासात घेतले. तांत्रिक अडचणीमुळे बिल सिस्टीममध्ये दिसत नसल्याचे सांगून ऑनलाईन प्रक्रिया करण्यासाठी त्याने एक लिंक पाठवली. राणे यांनी ती लिंक उघडून त्यामध्ये डेबिट व क्रेडिट कार्डची माहिती भरली. प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे सांगत भामट्याने त्यांना फोनवरच गुंतवून ठेवले..Nagpur Fraud: अधिकाऱ्याचा पीए असल्याचे सांगून १.९४ कोटींनी केली फसवणूक; नोकरी, पेट्रोलपंप व विविध सरकारी टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष.दरम्यान, त्यांच्या क्रेडिट कार्डमधून दोन लाख रुपये व डेबिट कार्डमधून ९९ हजार ५०० रुपये असे एकूण २ लाख ९९ हजार ५०० रुपये त्यांच्या खात्यातून काढून घेण्यात आले. काही वेळाने बँकेचे व्यवहाराचे संदेश मोबाईलवर आल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी तातडीने रामनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अज्ञात सायबर भामट्यांविरोधात गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.