डम्पर मालकाने पगार थकवला; पैशासाठी सतत विनवणी, तरीही हाती निराशा, चालक संतापला अन्... थरारक व्हिडिओ व्हायरल

डोंबिवली : मालकाने पगार थकवल्यामुळे किंवा वेतनात घट केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जातो. मात्र एका कर्मचाऱ्याचा असाच संताप रौद्र रूपात बदल्याचे समोर आले आहे. पगार थकवल्याने डम्पर चालकाने थेट मालकाची चारचाकी गाडी डम्परच्या मदतीने फरफटत नेली आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ समोर आला असून सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार डोंबिवली पश्चिमेत राजूनगर परिसरात घडला आहे. याठिकाणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून टिटवाळा ते माणकोली मोठागाव बाह्यवळण रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्यावर काम करणाऱ्या कामगार, वाहन ठेकेदारांच्या कामगारांचे वेतन देण्यास ठेकेदाराने विलंब केला..Pune–Mumbai Expressway Traffic : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर निघालात? आधी हे वाचा, वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत.त्याचबरोबर कामगारांनी ठेकेदाराकडे पगार देण्याची सतत मागणी करूनही ठेकेदाराकडून पगार रखडला जात होता. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या या कामावरील डम्पर चालकाने ठेकेदार मालकाच्या गाडीचे मोठे नुकसान केले. रस्त्याच्या मध्यभागी उभी असलेली ठेकेदाराची चारचाकी गाडी डम्परने दहा ते पंधरा फूट फरफटत नेत मोटारीचे नुकसान केले..दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या वाहनात कोणतीही व्यक्ती नसल्यामुळे कसलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या व्हिडिओमुळे समाजमाध्यमांवर अनेक चर्चा सुरु झाल्या आहेत.