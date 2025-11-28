मुंबई

Thane News: डोंबिवलीतील क्रीडा संकुलाचा कायापालट होणार! बहुमजली इमारतीसह खेळांसाठी अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध होणार

Dombivli Sports Complex : डोंबिवलीतील ह.भ.प. संत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलाच्या विकास कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या आधुनिक क्रीडासंकुलात बहुमजली क्रीडा इमारत उभारली जाणार आहे.
डोंबिवली : डोंबिवलीतील ह.भ.प. संत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलाचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला विकास प्रकल्प आता गती पकडत असून या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. सुमारे 180 कोटी रुपयांच्या निधीची मंजुरी मिळाल्याने अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे हे संकुल जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी मोठे केंद्र ठरणार आहे. या आधुनिक क्रीडासंकुलात पंचवीस हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाची बहुमजली क्रीडा इमारत उभारली जाणार आहे. यामध्ये विविध खेळांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. डोंबिवलीतील या महत्त्वाच्या संकुलाचा विकास आता दृष्टीक्षेपात आला आहे.

