Thane News: डोंबिवलीतील क्रीडा संकुलाचा कायापालट होणार! बहुमजली इमारतीसह खेळांसाठी अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध होणार

डोंबिवली : डोंबिवलीतील ह.भ.प. संत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलाचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला विकास प्रकल्प आता गती पकडत असून या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. सुमारे 180 कोटी रुपयांच्या निधीची मंजुरी मिळाल्याने अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे हे संकुल जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी मोठे केंद्र ठरणार आहे. या आधुनिक क्रीडासंकुलात पंचवीस हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाची बहुमजली क्रीडा इमारत उभारली जाणार आहे. यामध्ये विविध खेळांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. डोंबिवलीतील या महत्त्वाच्या संकुलाचा विकास आता दृष्टीक्षेपात आला आहे..डोंबिवली शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या क्रीडा संकुलात संपूर्ण जिल्ह्यातून खेळाडू विविध मैदानी खेळांच्या सरावासाठी येत असतात. याच खेळाडूंना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासाठी शासनाकडे भरीव निधीची मागणी देखील त्यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या क्रीडा संकुलाच्या विकासासासाठी भरीव निधी मंजूर केला आहे..Mumbai News: वाय-फाय, चार्जिंग, कॅफे, सोफा… मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर विमानतळासारखे डिजिटल लाउंज उभारणार, कधी सुरू होणार?.या निधीच्या माध्यमातून क्रीडा संकुलात विविध अत्याधुनिक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. नव्या प्रकल्पात बहुमजली क्रीडा इमारतीसह विविध क्रीडा प्रकारांसाठी स्वतंत्र सोयी उपलब्ध होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात इंडोअर क्रीडासंकुल आणि ऑलिंपिक मानकांचा तरणतलाव बांधण्याचे नियोजन असून पुढील टप्प्यात मोठ्या क्षमतेचे स्टेडियम उभारले जाईल..क्रीडा सुविधांमध्ये अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, कळवा, दिवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये खेळाडूंसाठी अद्ययावत सुविधा आणि सुसज्ज साहित्य असलेली क्रीडा संकुलांचा समावेश आहे. याच अंतर्गत अंबरनाथ येथे शूटिंग रेंज, क्रीडा संकुल, ऑलिंपिक दर्जाचा तरण तलाव, उल्हासनगर शहरात क्रीडा संकुल, डोंबिवलीत क्रीडा संकुल, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या शहरांमध्ये खेळाडूंसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. .तर कळवा येथे ऑलिंपिक दर्जाच्या तलावाचे नूतनीकरण आणि क्रीडा संकुलात विविध सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या नव्या प्रकल्पामुळे हा विस्तार आणखी बळकट होणार असून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धांची तयारी करताना खेळाडूंना मोठा फायदा होणार आहे..Mumbai News: सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीनं बनवला एसी लोकलचा बनावट पास, कसे आले प्रकरण उघडकीस? .या संकुलाची उभारणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या निधीतून केली जाणार असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे व्यवस्थापन कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात येणार आहे. प्रस्तावित संकुलामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा तरणतलाव, डायव्हिंग पूल, विशाल पार्किंग, जिमनॅस्टिक, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे, मार्शल आर्ट, स्क्वॅश, स्नुकर आणि शूटिंग रेंजसह विविध खेळांसाठी अत्याधुनिक हॉल्स, आधुनिक फिजिओथेरपी केंद्र, बॅक्वेट हॉल्स, निवास व्यवस्था आणि बहुपयोगी सभागृहाचा समावेश असेल. संपूर्ण जिल्ह्यातील खेळाडूंना सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येत असल्याने क्रीडा क्षेत्रासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.