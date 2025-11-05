मुंबई

Thane News: पाणी टंचाईच्या झळा, पण बेकायदा वॉशिंग सेंटरमधून सर्रास पाण्याची उधळपट्टी, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण

Illegal Washing Center: डोंबिवली शहराच्या बाहेर ९० फीट रोडवरल बेकायदा पद्धतीने नवीन वॉशिंग सेंटर सुरु झाले असून यासाठी पालिकेचे पाणी वापरले जार असल्याचे समोर आले आहे.
Dombivli Illegal Washing Center

Dombivli Illegal Washing Center

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : शहराच्या बाहेर बेकायदा वॉशिंग सेंटरचा सुळसुळाट सुरु असताना आता डोंबिवली शहरात देखील त्यांचा शिरकाव झाला आहे. ९० फीट रोडवर नव्याने वॉशिंग सेंटर सुरु झाले असून विशेष म्हणजे पालिकेच्या शौचालयाच्या पाईपलाईनवरुन पाणी घेतले आहे. एकीकडे शहरात काही भागात पाणी टंचाईच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत असताना दुसरीकडे सर्रास पाण्याची उधळपट्टी सेंटर मार्फत सुरु असल्याचे दिसून येते.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
dombivali
kalyan dombivli municipal corporation
water pipe line

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com