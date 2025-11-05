Thane News: पाणी टंचाईच्या झळा, पण बेकायदा वॉशिंग सेंटरमधून सर्रास पाण्याची उधळपट्टी, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण

डोंबिवली : शहराच्या बाहेर बेकायदा वॉशिंग सेंटरचा सुळसुळाट सुरु असताना आता डोंबिवली शहरात देखील त्यांचा शिरकाव झाला आहे. ९० फीट रोडवर नव्याने वॉशिंग सेंटर सुरु झाले असून विशेष म्हणजे पालिकेच्या शौचालयाच्या पाईपलाईनवरुन पाणी घेतले आहे. एकीकडे शहरात काही भागात पाणी टंचाईच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत असताना दुसरीकडे सर्रास पाण्याची उधळपट्टी सेंटर मार्फत सुरु असल्याचे दिसून येते. .बदलापूर पाईप लाईन रोडलगत एमआयडीसीच्या पाईपलाईनला टॅप मारुन अनेक बेकायदा वॉशिंग सेंटर वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. यावर प्रशासनाकडून कारवाई होत असली तरी ही वॉशिंग सेंटर येथून हटलेली नाही. तेच लोन आता डोंबिवलीत हळूहळू शिरल्याचे दिसून येत आहे. ठाकुर्ली येथील ९० फिट रोडलगत फुटपाथवर वॉशिंग सेंटर काही दिवसांपासून सुरु करण्यात आले आहे..Thane Metro: मेट्रो लवकरच विघ्नमुक्त! ठाणे-भिवंडी मार्गातील अडथळे दूर होणार.कल्याण डोंबिवली पालिकेचे शौचालय या भागात असून या शौचालयाच्या बाजूलाच उघड्यावर हे सेंटर सुरु करण्यात आले आहे. हे वॉशिंग सेंटर सुरु करण्यात कोणी परवानगी दिली याविषयी तेथील कर्मचारी काही सांगत नाहीत. पाणी वापरासाठी वेगळी व्यवस्था नाही. उलट या सेंटर कडून थेट पालिकेच्या मुख्य पाईपलाईनवरुन अनधिकृत पाणी घेऊन मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जात असल्याचे उघड उघड दिसते..नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, हे वॉशिंग सेंटर दिवसातून शेकडो लिटर पाणी गाड्या धुण्यासाठी वापरतात. पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून या अनधिकृत पाणी वापरावर कोणतीही ठोस कारवाई अदयाप झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या सेंटरना पालिकेचा मूक पाठिंबा आहे का?.Mumbai Metro: भुयारी मेट्रोला उदंड प्रतिसाद! महिनाभरात ३८ लाख मुंबईकरांचा प्रवास .सध्याच्या परिस्थितीत शहरात दरदिवशी काही भागांना मर्यादित वेळेत पाणी मिळत आहे. काही भागात रस्त्यांची कामे सुरु असल्याने पाण्याची टंचाई, दुषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. तर काही भागात पाण्याचा प्रेशरच नसल्याने सोसायट्यांना टॅंकरचा सहारा घ्यावा लागत आहे. असे असताना अशा बेकायदा वॉशिंग सेंटरवर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.