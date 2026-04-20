डोंबिवलीत लोकलचा डबा रुळावरून घसरला, ऐन गर्दीच्यावेळी वाहतूक विस्कळीत; तर पनवेलमध्ये रेल्वे स्थानकात लिफ्ट कोसळली, चौघे अडकले

डोंबिवली स्थानकात कळवा कारशेडकडून कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलचा डबा घसरल्याची घटना घडलीय. ऐन गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या घटनेमुळे लोकलसेवा विस्कळीत झालीय. सुदैवाने लोकल रिकामी असल्यानं कोणताही अनर्थ घडला नाही. मात्र, लोकलचा डबा घसरल्याच्या घटनेमुळे लोकल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. डोंबिवली, कल्याण रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांची गर्दी झाली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकल गाडी कळवा कारशेड येथून निघाल्यानंतर कल्याणच्या दिशेने जात होती. डोंबिवली स्थानकात येत असताना अचानक गाडीचा एक डबा रुळावरून खाली घसरला. ऐन गर्दीच्या वेळी हा प्रकार घडल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. रेल्वे प्रशासनाकडून लोकल वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..भेंडवळच्या घटमांडणीचा अंदाज जाहीर; पाऊस ते देशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य.लोकलचा डबा रुळावरून घसरल्यानं मध्य रेल्वेची कल्याणच्या दिशेने जाणारी आणि मुंबईकडे येणारी धीमी वाहतूक विस्कळीत झालीय. डोंबिवली आणि कल्याण स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून येतेय. ऐन गर्दीच्या वेळी ऑफिसला जाणाऱ्या नोकरदारांना आणि विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे..पनवेल स्थानकात लिफ्ट कोसळलीडोंबिवलीत लोकलचा डबा रुळावरून घसरला असताना पनवेल रेल्वे स्थानकात लिफ्ट कोसळल्याची घटना घडलीय. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वर घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. या लिफ्टमध्ये ४ प्रवासीसुद्धा अडकल्याची माहिती समोर येतेय. लिफ्टच्या तांत्रिक देखभालीवर यामुळे प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.