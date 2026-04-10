Online Payment Issue: १ रुपया शुल्क भरण्यासाठी शेकडो कुटुंबांचा २० किलोमीटर प्रवास; ऑनलाइन सुविधेअभावी डोंबिवलीकर त्रस्त

ठाणे: जग २१व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना एमआयडीसी मात्र ऑनलाईन पेमेंट सुविधा राबवण्यास असमर्थ ठरल्याने संताप व्यक्त होत आहे. डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रातील लिजवर राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना ठाण्यातील कार्यालयात एक रुपया वार्षिक भाडे भरण्यासाठी २० किलोमीटर नाहक प्रवास करावा लागत असल्याची तक्रार जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात मांडल्यानंतर आमदार संजय केळकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यामुळे आता आठवड्याभरात या सुविधेबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रात मिलापनगर निवासी भागात सुमारे ६०० भूखंड असून यात कारखाने, व्यापारी संकुले, निवासी घरे, शाळा, कॉलेज आहेत. या भूखंड धारकांना ९९ वर्षांच्या लिजने भूखंड देण्यात आले असून वार्षिक एक रूपया ते ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथील एमआयडीसी कार्यालयात भरण्यास येत असतात. केवळ एक रुपया भरण्यासाठी तब्बल २० किमी प्रवास करावा लागत असल्याने या रहिवाशांनी ठाण्यात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन ही व्यथा मांडली..श्री. केळकर यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून रहिवाशांना ऑनलाईन पेमेंट सुविधा देण्याचे निर्देश दिले. एकीकडे जग २१व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना एमआयडीसी मात्र २०व्या शतकात चाचपडत आहे. याबाबत आठवड्याभरात कार्यवाही करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्याचे केळकर यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात कंत्राटी कामगारांचा प्रश्नही पुढे आला. या कामगारांना चार-चार महिने पगार मिळत नसून सुट्टीही दिली जात नाही. त्यांना अक्षरशः वेठबिगरासारखे वागवले जात असून कंत्राटदारांचे लाड महापालिका करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आठवडाभरात सुधारणा करण्यात यावी, अन्यथा मुख्यालयासमोर शेकडो कामगार धरणे धरतील, असा इशारा केळकर यांनी दिला..कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांची वाट मोकळीनुकतीच महापालिका मुख्यालयात आमदार संजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. फायलेरिया विभागातील कर्मचाऱ्यांना वारसहक्क लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे, शिक्षण विभागातील कंत्राटी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, सन २०१६ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ महिन्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रलंबित फरक अदा करणे, वरिष्ठ लिपिक यांची उपअधीक्षक कार्यालयीन अधीक्षक यांची सहाय्यक आयुक्त अशी पदोन्नती, आरोग्य विभागातील एएनएम ते जीएनएम ते सिस्टर इंचार्ज यांची पदोन्नती, कनिष्ठ लेखापरीक्षक ते दुय्यम लेखापरीक्षक पदोन्नती, १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजनेबाबत एप्रिल किंवा मे महिन्यात अंमलबजावणी करणे, एलएसजीडी, एलजीएस आणि डीएलजीएफएमअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ पूर्ववत करणे, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम करणे आदी विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. या बैठकीस उपमहापौर कृष्णा पाटील, अतिरिक्त आयुक्त (१) प्रशांत रोडे आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.